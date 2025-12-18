Minsa habilita puntos fijos de vacunación gratuita contra la influenza en Lima: revisa los lugares

Ante el incremento de enfermedades respiratorias propias de la temporada, el Estado refuerza la inmunización de los grupos más vulnerables en Lima Metropolitana.

El Ministerio de Salud (Minsa) inició una campaña intensiva de vacunación gratuita contra la influenza en Lima, dirigida a niños menores de cinco años, adultos mayores de 60 años y gestantes que aún no hayan recibido la dosis. La medida busca reducir el riesgo de complicaciones por el virus estacional y proteger a la población con mayor riesgo de hospitalización.

OCHO PUNTOS FIJOS PARA VACUNARTE

Como parte de la estrategia, el Minsa habilitó ocho centros de salud que funcionarán como puntos fijos de vacunación. La atención se brindará de lunes a sábado, de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., sin necesidad de cita previa, con el objetivo de facilitar el acceso oportuno a la vacuna contra la influenza.

Los establecimientos habilitados para esta campaña son:

- Centro de Salud Lince

- Centro de Salud Huáscar XV, en San Juan de Lurigancho

- Centro Materno Infantil Santa Anita

- Centro de Salud La Molina

- Centro Materno Infantil Rímac

- Centro Materno Infantil Santa Luzmila II, en Comas

- Centro Materno Infantil Juan Pablo II, en Villa El Salvador

- Centro Materno Infantil Buenos Aires de Villa, en Chorrillos

QUIÉNES DEBEN VACUNARSE Y CÓMO VERIFICAR SU ESTADO

El Minsa precisó que no es necesario volver a vacunarse si la persona ya recibió la dosis contra la influenza entre abril y noviembre de este año. Para verificar el estado de inmunización, la ciudadanía puede consultar el carné digital de vacunación en la plataforma oficial carnetvacunacion.minsa.gob.pe, donde figura el historial actualizado.

Además de la vacunación gratuita, el ministerio exhortó a mantener las medidas básicas de prevención, como el lavado frecuente de manos, cubrirse al toser o estornudar y evitar aglomeraciones, acciones que siguen siendo clave para reducir los contagios durante la temporada de enfermedades respiratorias en Lima Metropolitana.