Alerta en casa: electrodomésticos esconden una “amenaza significativa” para la salud

Lo que parece inofensivo en la rutina diaria podría no serlo tanto. Investigadores han identificado un riesgo invisible que se libera en muchos hogares cada vez que se enciende un pequeño electrodoméstico.

Un equipo de científicos de la Universidad Nacional de Pusan, en Corea del Sur, alertó sobre una “amenaza significativa” para la salud camuflada en electrodomésticos comunes del hogar, según un estudio publicado en la revista Journal of Hazardous Materials. La investigación analizó los efectos de la inhalación de partículas ultrafinas (PUF) emitidas por aparatos que utilizan serpentines de calentamiento y motores de corriente continua con escobillas.

BAJO LA LUPA CIENTÍFICA

El estudio se centró en tres dispositivos de uso frecuente en millones de hogares, evaluando la cantidad y composición de las partículas emitidas durante su funcionamiento: Secadores de pelo, freidoras de aire y tostadoras.

Los investigadores compararon modelos con motores con escobillas frente a aquellos sin escobillas, y comprobaron que los primeros pueden liberar concentraciones de partículas entre 10 y 100 veces mayores, dependiendo de la temperatura de funcionamiento del aparato.

MAYOR RIESGO PARA LOS PULMONES

Otro hallazgo clave fue que los serpentines de calentamiento contienen metales pesados como cobre, hierro, aluminio, plata y titanio. Estas sustancias, al convertirse en partículas ultrafinas, incrementan el riesgo de citotoxicidad e inflamación al ingresar al organismo. Mediante modelos de simulación, el equipo determinó que las PUF se depositan principalmente en la región alveolar de los pulmones, una zona altamente sensible.

Los científicos advirtieron que este riesgo es mayor en los niños, cuyas vías respiratorias son más vulnerables. “Nuestro estudio enfatiza la necesidad de un diseño de electrodomésticos que tenga en cuenta las emisiones y establezca directrices de calidad del aire interior específicas por edad”, señaló Changhyuk Kim, coautor de la investigación.

El estudio plantea que reducir las emisiones de partículas ultrafinas en los dispositivos cotidianos no solo mejoraría la salud ambiental en interiores, sino que también serviría como marco para futuras innovaciones en productos de consumo orientadas a proteger la salud humana, especialmente frente a exposiciones crónicas en el hogar.