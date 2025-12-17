[Entrevista] Omar Neyra descarta una pandemia por la influenza H3N2: “Solo ha mutado para ser más contagiosa”

Por: Manuel Silva Córdova

En las últimas semanas, diversas ciudades del mundo se han preocupado por el alto índice de contagios producto a la influenza H3N2, la cual no solo viene expandiéndose en Europa, sino en diversos países de América. Ante esta situación, Panamericana.pe conversó con el experto en salud pública, Omar Neyra, quien opinó sobre está gripe que viene alarmando a los sectores vulnerables de la humanidad.

¿Qué es la gripe H3N2 que viene expandiéndose en Europa y algunos países de América?

Es un contagio respiratorio con el virus de influenza como todos los años. No es un virus nuevo. Es un contagio que se da inicios del invierno en el hemisferio norte, ha mutado (el virus) para tener una mayor capacidad de contagio, y no de enfermedad.

Al ser un virus que el mundo lo conoce. ¿Por qué está generando alarma entre las personas?

Por el número de contagio tan rápido, se adelanto (los casos) dos o tres semanas a la temporada del inicio del invierno (en Europa), causando la alarma.

¿La gripe H3N2 tiene potencial a convertirse en una pandemia? ¿Si o No y por qué?

No creo (que se convierta en una pandemia). Solo es una mutación que lo hace más transmisible, pero no para ocasionar una pandemia en los próximos meses. Esto en base a la información que se tiene hasta el momento.

Si los casos aumentan exponencialmente en las próximas semanas. ¿El panorama puede cambiar?

Si definitivamente. Hay que estar en constante vigilancia, ya que, son productos microbiológicos. Por el momento, en el Perú todo está tranquilo.

¿Quiénes son los más afectados con esta gripe?

Como cualquier virus respiratorio, las personas vulnerables como adultos mayores, son los más afectados. Los infantes también.

¿Qué cuidados deben tener los personas para evitar los contagios?

Evitar contagios de virus respiratorios no es fácil. Lo que tenemos que hacer, es evitar enfermarnos gravemente. Los pacientes vulnerables tienen que recibir sus vacunas (contra la influenza).

Al ser un virus mutado. ¿Las vacunas tendrán efecto en la población?

Si bien es cierto, la versión de la vacuna 2025 no da completamente una protección. La versión de la dosis 2026 llegarán al Perú en marzo para evitar altos niveles de contagios cuando se registre el invierno en el país.

Desde el Minsa, ¿Qué planes de contingencia deberían implementarse para evitar la expansión de los casos?

Por ahora deben adquirir la vacuna del 2026 y tener un sistema sanitario vigilante ante cualquier alza de casos de la influenza H3N2.

¿Cómo distinguir si es un contagio por Covid-19, influenza H3N2 o un resfrío?

El paciente debería realizarse un diagnostico molecular a nivel de laboratorio. El contagio con cualquier virus respiratorio, inicia con fiebre, dolores y congestiones.

Hablando de otro tema de salud. En las últimas semanas se han incrementado los casos de VIH en el Perú. ¿A qué se debe el aumento?

Necesitamos que las autoridades sanitarias fortalezcan las políticas de atención primaria. El VIH tiene que ver con ello. Hay poca gestión en la capacidad de prevenir enfermedades en el Perú.

¿Por qué no se encuentra una vacuna contra el VIH?

Es un virus complejo y por eso se sigue buscando (la cura), que en algún momento se encontrará.

Por último. ¿Qué consejos deberían seguir las personas para evitar enfermarse?

Hay que alimentarse bien, descansar bien y hacer deporte. Eso ayudará a tener un sistema inmune potente, que ante cualquier contagio de una enfermedad estemos bien.