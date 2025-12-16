Influenza A H3N2: Minsa recomienda uso de mascarillas, pero descarta restricciones por fiestas

En medio del inicio de la temporada de reuniones y celebraciones, el Ministerio de Salud (Minsa) llamó a la calma y a la prevención responsable frente a la detección de los primeros casos de influenza A H3N2 en el país, sin anunciar medidas extremas ni restricciones.

El Ministerio de Salud recomendó el uso de mascarillas en personas con síntomas respiratorios, además del lavado frecuente de manos y la ventilación de espacios cerrados, tras confirmarse los primeros casos de influenza A H3N2 subclado K en Lima. La información fue brindada en una conferencia de prensa, donde se precisó que los pacientes detectados —dos menores de edad— ya fueron dados de alta y no presentaron complicaciones graves.

Las autoridades detallaron que se trata de un niño de un año, atendido en el Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, y un menor de ocho años, evaluado en el Hospital Hipólito Unanue. Ambos casos evolucionaron favorablemente. El viceministro de Salud, Leonardo Rojas, subrayó que el virus no representa un riesgo elevado de brote en el Perú, ya que el país no se encuentra en temporada de invierno.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Ante las próximas festividades y posibles aglomeraciones, el Minsa insistió en acciones preventivas individuales, sin imponer prohibiciones. El director del CDC Perú, César Munayco, precisó que quienes presenten cuadros respiratorios deben usar mascarilla para evitar contagiar a otras personas, además de mantener una adecuada higiene de manos y ventilación de ambientes.

Las autoridades fueron enfáticas en descartar medidas extremas o restricciones sanitarias. “La situación no la amerita”, señaló Munayco, mientras que Rojas recalcó que “esto no es una nueva pandemia” y que las recomendaciones están dirigidas a toda la población, con énfasis en la protección de los grupos más vulnerables.

SITUACIÓN HOSPITALARIA

El Minsa informó que los protocolos de control de infecciones en hospitales se mantienen activos durante todo el año, incluyendo el uso de mascarillas por parte del personal de salud y el cumplimiento estricto del lavado de manos. Además, se activó un plan coordinado con clínicas privadas y el Colegio Médico del Perú para fortalecer la atención de posibles casos.

Respecto a la vacunación contra la influenza A H3N2, las autoridades señalaron que se prioriza a menores de cinco años y adultos mayores. Munayco indicó que el país ya se prepara para la siguiente temporada de invierno y confirmó que las vacunas llegarán entre marzo y abril de 2026, con un plan de distribución inmediata para su aplicación en la población vulnerable.