EsSalud advierte mayor estrés en Navidad por gastos y congestión vehicular

Especialistas señalan que la presión económica y el tráfico intenso elevan la tensión emocional en las fiestas de fin de año.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó que, durante la temporada de Navidad y Año Nuevo, se registra un incremento en los niveles de estrés de la población, asociado principalmente a las exigencias económicas, el congestionamiento vehicular y la acumulación de actividades propias de estas fechas.

La psicóloga y psicoterapeuta Martha Crosby, del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati, explicó que la coincidencia de compras, compromisos familiares y traslados constantes expone a las personas a una carga emocional elevada. Esta situación, indicó, suele traducirse en ansiedad, cansancio extremo y dificultad para manejar adecuadamente las emociones.

Estrés, tráfico y presión económica en fin de año

La especialista precisó que factores externos como el ruido, las obras viales y el tráfico intenso contribuyen al agotamiento diario, dejando a las personas sin energía para afrontar los preparativos festivos. A ello se suma la preocupación por el gasto económico, especialmente cuando no se dispone de los recursos suficientes para cumplir con las expectativas de regalos dentro del entorno familiar.

Asimismo, Crosby advirtió que las fiestas pueden intensificar sentimientos de tristeza en quienes han perdido a un ser querido o se encuentran lejos de su familia por razones laborales. En ese contexto, recomendó aplicar técnicas de relajación, reducir la autoexigencia y recordar que la Navidad debe entenderse como un espacio de calma, donde el valor de los obsequios es emocional y no monetario.