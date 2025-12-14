Salud

Minsa lanza cuarta Jornada Nacional de Vacunación del 15 al 21 de diciembre en todo el Perú

Campaña gratuita 'VacunAcción' busca incrementar las coberturas de inmunización contra enfermedades como sarampión y polio. Las vacunas estarán disponibles en centros de salud y brigadas móviles.

Foto: Minsa



El Ministerio de Salud (Minsa) realizará la cuarta Jornada Nacional 'VacunAcción' del 15 al 21 de diciembre en todo el país. El lanzamiento oficial se llevará a cabo en el Centro de Salud La Libertad, en Huancayo, de manera simultánea con actividades en todas las regiones.

El objetivo es incrementar las coberturas de vacunación y proteger a la población frente a enfermedades prevenibles. Durante la jornada, los establecimientos de salud, brigadas móviles y puntos comunitarios reforzarán las acciones de inmunización dirigidas a niñas, niños, adolescentes, gestantes, adultos mayores y personas con factores de riesgo.

La campaña incluye la aplicación de vacunas contra enfermedades como sarampión, rubéola, poliomielitis, difteria y tétanos. Asimismo, se priorizará la búsqueda activa de personas con esquemas de vacunación incompletos.

¿Dónde ver estado de vacunas?

El Minsa destacó que esta iniciativa es crucial para cerrar brechas de vacunación y fortalecer la salud pública, especialmente en comunidades con bajas coberturas. Todas las vacunas del esquema nacional son seguras, eficaces y completamente gratuitas. La población puede revisar el estado de sus vacunas en el Carné de Vacunación digital AQUÍ.

Mayor información

Para obtener información específica sobre puntos y horarios de atención, el ministerio recomienda a la ciudadanía comunicarse con su establecimiento de salud más cercano o visitar las plataformas oficiales del Minsa. 


