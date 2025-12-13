OMS sobre variante H3N2 de la gripe: “Las vacunas siguen siendo esenciales”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha enfatizado que las vacunas contra la gripe siguen siendo esenciales, a pesar de la circulación de la nueva variante H3N2.

La OMS ha alertado sobre el aumento global de la gripe estacional desde octubre de 2025, con predominio del virus de influenza A (H3N2), especialmente la subclase genética K.

“Este incremento coincide con el inicio del invierno en el hemisferio norte y resalta la importancia de mantener la vigilancia epidemiológica, reforzar la vacunación contra la gripe y aplicar medidas preventivas para limitar la propagación del virus”, indican un reciente informe de la OMS.

Ante este mal, la OMS y la Organización Panamericana de la Salud (OPS) recomiendan la protección contra complicaciones graves siendo la vacunación fundamental para prevenir casos graves, hospitalizaciones y muertes.

Recomendaciones de la OMS

La recomendación es especialmente crítica para las personas con alto riesgo de complicaciones por la gripe y sus cuidadores, incluyendo niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas.

Sobre las vacunas disponibles la OMS señala que probablemente ofrecen cierta protección cruzada contra la variante H3N2, por lo que vale la pena recibirlas.

La protección de la vacuna disminuye con el tiempo, y los virus de la gripe mutan regularmente, por lo que se requiere la vacunación anual con la fórmula más reciente disponible, agrega la OMS.

Cabe señalar que, en cuanto al diagnóstico, la OMS sugiere el uso de pruebas de amplificación de ácidos nucleicos (NAAT) para confirmar casos graves y la aplicación de pruebas rápidas o digitales en casos menos severos, según los recursos disponibles.