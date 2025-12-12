Variante K de la gripe H3N2 preocupa a Europa y EEUU: conoce los síntomas y cómo detectarla

El repunte de la gripe H3N2 en el hemisferio norte mantiene en alerta a las autoridades sanitarias peruanas. La subvariante K del virus, detectada en Europa y Estados Unidos, ha causado saturación hospitalaria, pero hasta el momento no ha sido identificada en el país, según el Ministerio de Salud (Minsa).

PERÚ EN VIGILANCIA

De acuerdo con el doctor Óscar Malpartida Tabuchi, especialista en enfermedades infecciosas de la Clínica Anglo Americana, el virus H3N2 pertenece a una familia que muta con frecuencia. La aparición de nuevas subvariantes, como la K, puede dejar a parte de la población sin defensas previas.

“Hasta este momento, los casos nuevos que están apareciendo en otros países son por una variante contra la cual no tenemos memoria inmunológica”, explicó el experto a Infobae Perú. El Minsa, por su parte, reportó 609 casos confirmados de influenza A (H3N2) hasta la semana epidemiológica 49, sin evidencia de la nueva variante.

SÍNTOMAS, DIAGNÓSTICO Y GRUPOS DE RIESGO

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los síntomas de la gripe H3N2 —incluida la subvariante K— son fiebre, tos seca, dolores musculares, escalofríos y malestares gastrointestinales. El doctor Malpartida aclaró que solo con pruebas específicas es posible confirmar el subtipo, ya que los síntomas se asemejan a otras infecciones respiratorias.

Los menores de dos años, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas son los grupos más vulnerables. Las vacunas actuales siguen siendo efectivas para prevenir cuadros graves y hospitalizaciones. “La vacunación estacional que inicia entre marzo y abril probablemente ya incluirá una cepa de la variante K”, indicó el especialista.

MINSA REFUERZA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA

El Ministerio de Salud informó que el riesgo de brote en Perú es leve a moderado, debido al clima cálido que limita la propagación del virus. Sin embargo, ante el incremento de viajes por las festividades, el Minsa activó los protocolos de control sanitario y reforzó los servicios de salud para detectar posibles casos importados.

Entre las recomendaciones están evitar acudir a centros laborales o educativos si se presentan síntomas, usar mascarilla, mantener la distancia física, lavarse las manos con frecuencia y ventilar los espacios cerrados. “Nuestro sistema público de salud está colapsado y no conviene añadir más presión con hospitalizaciones prevenibles”, advirtió Malpartida.