¡Participa de la gran donación navideña de sangre! Regala solidaridad y esperanza

El Ministerio de Salud (Minsa) recuerda a la ciudadanía que la donación voluntaria de sangre es fundamental para mantener abastecidos los bancos de sangre del país y así atender pacientes con diversas complicaciones de salud. Por ello, durante todo diciembre se realiza la campaña “Donatón navideña”, que invita a la población a acercarse a los hospitales y otros lugares autorizados a donar sangre.

PUNTOS DE COLECTA DE SANGRE

Cinco centros comerciales son puntos de colecta de sangre en Lima Metropolitana. Si deseas donar puedes acudir al Open Plaza Atocongo, Mall Aventura Santa Anita, La Rambla San Borja, Real Plaza Villa María y puesto de colecta de la Municipalidad de Chorrillos, de lunes a sábado de 9: 00 a. m. a 5:00 p. m.

En Arequipa: el Centro Comercial Real Plaza, de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m.; también el Centro Comercial Plaza del Sol, que atiende todos los sábados de 9:00 a. m. a 6:00 p. m.

En Cajamarca, el Centro Comercial Real Plaza atiende los viernes de cada mes de 7:30 a. m. a 1:30 p. m. Además, en Huancayo, el punto de colecta del Parque Huamamarca y el puesto de colecta de San Antonio de Cusco.

IMPORTANCIA DE DONAR SANGRE

El director general de Donaciones, Trasplantes y Banco de Sangre (Digdot) del Minsa, Luis Atuncar Ramos, informó que una unidad de sangre puede salvar hasta tres vidas. Señaló que los pacientes oncológicos, personas que han sufrido quemaduras, gestantes con partos complicados y quienes requieren cirugías son algunos de los que más necesitan este recurso vital.

Asimismo, advirtió que diciembre es el mes con menor cantidad de donaciones, mientras que aumentan las emergencias por accidentes y quemaduras debido a las celebraciones navideña. Por ello, se hace un llamado a toda la población para donar sangre en los puntos de colecta y en todos los bancos de sangre a nivel nacional.

¿QUIÉNES PUEDEN DONAR?

Toda persona de 18 a 60 años, que pese más de 50 kilos y goce de buen estado de salud puede donar sangre. Las mujeres pueden donar cada 4 meses y los varones cada 3 meses.