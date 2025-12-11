Europa bajo alerta: donante con mutación cancerígena engendró casi 200 niños

Una investigación continental revela que un banco danés distribuyó durante 17 años esperma con una alteración genética vinculada al síndrome de Li Fraumeni.

La revelación de que un banco de esperma danés distribuyó, durante casi dos décadas, muestras de un mismo donante portador de una mutación altamente cancerígena ha generado preocupación en toda Europa. Una investigación de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) determinó que al menos 197 niños nacieron gracias al material genético del denominado “donante 7069”, un estudiante danés que comenzó a entregar muestras en 2005 tras aprobar los análisis médicos vigentes en ese momento.

Mutación TP53: una alteración que predispone a múltiples tipos de cáncer

La anomalía genética asociada al síndrome de Li Fraumeni —producto de una mutación en el gen TP53— fue detectada recién en 2023, cuando el Banco Europeo de Esperma (ESB) suspendió el uso del material. Este síndrome incrementa de forma significativa la posibilidad de desarrollar distintos tipos de cáncer desde edades muy tempranas. Según especialistas citados por la investigación, algunos menores concebidos con las muestras ya presentan cuadros oncológicos y, en ciertos casos, han fallecido.

Los países más afectados son Países Bajos y Bélgica, donde se superaron los límites legales de nacimientos por donante. En España, las autoridades confirmaron que 35 niños fueron concebidos con estas muestras, tres de los cuales presentan la mutación y uno ya ha desarrollado cáncer. En Bélgica, la Fiscalía abrió una investigación formal sobre el manejo de estas donaciones en el Hospital Universitario de Bruselas.

El ESB reconoció que se excedieron los topes permitidos en varios países y atribuyó el problema a deficiencias en los reportes de las clínicas receptoras y al aumento del turismo reproductivo. Mientras tanto, especialistas europeos insisten en la urgencia de identificar a todos los niños nacidos con este material para garantizarles seguimiento médico oportuno.