Estudio revela que las canciones actuales son más simples y negativas que hace 50 años

La música contemporánea ha cambiado drásticamente. Un estudio publicado en la revista Scientific Reports reveló que las canciones actuales son más simples, negativas y cargadas de estrés que las de hace medio siglo. La investigación, liderada por el psicólogo Mauricio Martins, de la Universidad de Viena, examinó más de 20 mil canciones populares en Estados Unidos a lo largo de los últimos 50 años, utilizando inteligencia artificial para detectar patrones emocionales y lingüísticos.

MENOS AMOR Y MÁS ANSIEDAD

Los investigadores analizaron las letras de las 100 canciones más populares cada semana en el Billboard Hot 100 desde 1973 hasta 2023. Encontraron una tendencia clara: con el paso del tiempo, las letras se volvieron más pesimistas y repetitivas, con mayor presencia de palabras relacionadas con el estrés, la tristeza y la soledad. Esta evolución coincide con el aumento global de los niveles de ansiedad y depresión.

Sin embargo, el estudio también identificó una respuesta emocional interesante. Durante periodos de crisis —como los atentados del 11 de septiembre o la pandemia de COVID-19— los oyentes prefirieron canciones más optimistas y relajantes, lo que los expertos interpretan como un mecanismo colectivo de autorregulación emocional. “En épocas difíciles, la música funciona como escape”, explica el musicólogo Julio Arce, de la Universidad Complutense de Madrid.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL REVELA EL PULSO EMOCIONAL DEL POP

El equipo de Martins utilizó algoritmos de IA para analizar las letras y melodías, descubriendo además una disminución en la complejidad estructural de las canciones. La música se ha adaptado al consumo rápido en plataformas de streaming, donde cerca del 50% de los oyentes cambian de canción antes de que termine, según datos de Spotify.

Pese al panorama sombrío, los expertos ven señales de cambio. Desde 2016, la popularidad de temas con letras más profundas y poéticas ha empezado a crecer, coincidiendo con una revalorización artística simbolizada por el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan. La música, concluyen los investigadores, sigue siendo un espejo del ánimo social, pero también una vía de resiliencia colectiva.