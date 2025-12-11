Expertos advierten sobre los graves riesgos de las “dietas milagro” virales que prometen bajar hasta 10 kilos en una semana

Ante la cercanía del verano y la proliferación en internet y redes sociales de modas que prometen perder hasta 10 kilos en una semana a base de solo agua, apio, manzana o batidos détox, el Seguro Social de Salud (EsSalud) advirtió que estas prácticas, lejos de ser saludables, representan un serio riesgo para la salud.

El licenciado Jonathan Yupanqui, nutricionista de EsSalud, explicó que en los consultorios se atiende con frecuencia a adolescentes, jóvenes y adultos con exceso de peso que llegan tras seguir estas dietas extremas impulsadas por falsas promesas digitales. “Son esquemas que prometen resultados rápidos, pero sin ningún sustento científico. La supuesta pérdida de peso se debe principalmente a deshidratación y pérdida de masa muscular, no a una verdadera reducción de grasa”, precisó.

El especialista advirtió que muchos pacientes llegan a consumir más de siete litros diarios entre agua, líquidos y batidos, buscando engañar la sensación de hambre. Sin embargo, esta práctica provoca una sobrecarga del riñón, alteraciones metabólicas y un desgaste innecesario del organismo, generando solo una sensación temporal de saciedad que no es sostenible en el tiempo.

Afectación de la salud mental

Además, los cambios corporales agresivos promovidos por estas modas pueden afectar la salud mental, alterando la percepción del cuerpo y generando conductas obsesivas con el peso, inducción del vómito, uso de laxantes y otros trastornos de la conducta alimentaria, especialmente en personas jóvenes influenciadas por contenidos virales.

A largo plazo, estas dietas pueden ocasionar alteraciones en los niveles de glucosa, daños hepáticos y deterioro de la función renal. “El peso corporal se compone de músculo, grasa y hueso. Con estas dietas extremas se pierde sobre todo músculo por la deshidratación, mientras que la grasa solo se reduce con actividad física constante y una alimentación adecuada”, explicó Yupanqui.

Asimismo, alertó sobre el efecto rebote, ya que al forzar al cuerpo a consumir mínimas calorías y no cambiar realmente los hábitos, la persona suele recuperar rápidamente el peso perdido e incluso aumentarlo, generando mayor frustración y riesgo para la salud.

Alimentación equilibrada

Frente a este escenario, EsSalud recomienda alejarse de soluciones rápidas que circulan en redes sociales y optar por cambios sostenibles en el estilo de vida, basados en una alimentación equilibrada, adecuado consumo de frutas y verduras, reducción del azúcar, correcta hidratación, actividad física regular y evitar el consumo de alcohol.

Finalmente, el especialista invocó a la población a acudir a los consultorios de nutrición de EsSalud, en los que brinda orientación profesional para lograr una pérdida de peso segura, progresiva y sostenible, sin poner en riesgo la salud. “Las redes prometen resultados inmediatos, pero la salud no se construye en una semana. Bajar de peso debe ser un proceso responsable y acompañado por un profesional”, concluyó.