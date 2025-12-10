Científicos crean chip que conecta el cerebro con una computadora mediante el WiFi

Un grupo de universidades estadounidenses presentó una interfaz cerebro-ordenador de nueva generación que opera de forma completamente inalámbrica y con un nivel de invasión mínima. El dispositivo, fabricado en silicio y del grosor de un cabello humano, se desliza en el estrecho espacio entre el cráneo y la superficie cerebral, evitando perforaciones o la instalación de voluminosos módulos electrónicos. Los primeros ensayos en pacientes buscan validar su uso en terapias para epilepsia, parálisis y otras condiciones neurológicas.

Interfaz BISC: conexión inalámbrica de alta capacidad

La tecnología, bautizada como Sistema de Interfaz Biológica con la Corteza (BISC), integra en un solo microchip todos los componentes necesarios para registrar señales neuronales, procesarlas y transmitirlas vía WiFi a un ordenador externo. Su arquitectura, desarrollada por especialistas de Columbia, Stanford, Penn y el Hospital Presbiteriano de Nueva York, incorpora más de 65.000 electrodos, miles de canales de registro y estimulación, y un transceptor inalámbrico que funciona como una estación repetidora de red. Esta miniaturización permite reducir el tamaño del implante a menos de una milésima parte de los dispositivos actuales.

Los investigadores explican que la plataforma utiliza tecnología CMOS para lograr una densidad de componentes sin precedentes, al tiempo que se mantiene flexible y estable sobre la superficie cerebral. El chip puede insertarse mediante una incisión mínima y acomodarse en el espacio subdural sin requerir cables ni perforaciones profundas, lo que disminuye la respuesta inflamatoria y mejora la longevidad del registro neural. Según los responsables del proyecto, esta combinación de alta resolución y alta velocidad de transmisión podría abrir una nueva etapa para las neuroprótesis y las terapias combinadas con inteligencia artificial.

El equipo científico ya completó validaciones preclínicas y actualmente realiza estudios en pacientes humanos para evaluar la seguridad del procedimiento y la durabilidad de las señales. Con el fin de acelerar el tránsito desde la investigación hacia la aplicación clínica, los grupos de Columbia y Stanford han creado la empresa Kampto Neurotech, que trabaja en versiones comerciales del sistema destinadas tanto a laboratorios como a futuras intervenciones médicas.