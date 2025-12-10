Alerta por aumento de casos de la “enfermedad del vómito invernal”: ¿de qué se trata?

Estados Unidos enfrenta una nueva alerta sanitaria por el aumento de casos del norovirus, conocido como la “enfermedad del vómito invernal”, que provoca vómitos, diarrea y fuertes cuadros de deshidratación. Datos recientes del Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) indican que la positividad en las pruebas alcanzó el 14% a mediados de noviembre, el doble de lo reportado meses atrás, marcando una expansión más temprana de lo habitual.

CONTAGIO ACELERADO Y SÍNTOMAS SEVEROS

El norovirus causa inflamación del estómago e intestinos, generando síntomas como náuseas, dolor abdominal, vómitos y diarrea intensa. Estos aparecen entre 12 y 48 horas después del contagio y pueden derivar en cuadros severos, especialmente en niños, adultos mayores e inmunodeprimidos.

Los especialistas advierten que su transmisión es extremadamente fácil, ya que el virus puede propagarse a través de superficies contaminadas, alimentos mal manipulados o contacto directo con personas infectadas. En espacios cerrados —como colegios, hospitales o cruceros— los brotes tienden a multiplicarse rápidamente.

COINCIDENCIA CON OTROS VIRUS ESTACIONALES

El repunte del norovirus coincide con el aumento de casos de tos ferina y la circulación del covid-19 y la gripe, lo que ha incrementado la presión sobre los servicios de salud en EEUU. Aunque el virus no suele ser mortal, su alta contagiosidad y el riesgo de deshidratación masiva están obligando a hospitales y clínicas a reforzar medidas preventivas.

Los expertos recomiendan mantener una adecuada hidratación, consumir líquidos con electrolitos y evitar alimentos pesados durante la recuperación. Hasta el momento, no existe un tratamiento específico ni vacuna, por lo que la prevención —lavado de manos, desinfección de superficies y aislamiento ante los primeros síntomas— es la herramienta más eficaz para frenar la propagación del virus.