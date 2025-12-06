OMS alerta sobre un aumento del número de muertes y casos de malaria

La Organización Mundial de la Salud (OMS) alerta sobre el aumento de las muertes relacionadas con la malaria el año pasado en todo el mundo, así como del número de casos, en un momento en que crece la resistencia a los medicamentos.

La malaria (o paludismo) es una enfermedad febril aguda potencialmente mortal causada por parásitos del género Plasmodium, que se transmiten a los seres humanos a través de la picadura de mosquitos hembra Anopheles infectados. La Organización Mundial de la Salud (OMS) coordina los esfuerzos globales para controlar y eliminar esta enfermedad prevenible y curable.

La malaria sigue siendo un grave problema de salud mundial, con aproximadamente 282 millones de casos y 610.000 muertes en todo el mundo registradas el año pasado, lo que supone un ligero aumento con respecto a 2023, indicó la OMS en su informe anual sobre esta enfermedad transmitida por mosquitos.

Aumento del número de casos

Por otro lado, la resistencia a los medicamentos y a los insecticidas, junto con la financiación insuficiente, amenazan el progreso hacia la eliminación de la enfermedad.

"El aumento del número de casos y muertes, la creciente amenaza de la resistencia a los medicamentos y el impacto de los recortes en la financiación podrían comprometer los avances logrados en las últimas dos décadas", advirtió el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, citado en un comunicado.

"Sin embargo, ninguno de estos retos es insuperable. Gracias al liderazgo de los países más afectados y a inversiones específicas, la visión de un mundo sin malaria sigue siendo factible", afirmó.

Cabe sellar que, el continente de África se mantiene como la región más afectada, con el 94% de los casos y el 95% de las muertes registradas en todo el mundo. La gran mayoría (75%) de las muertes en esta región corresponden a niños menores de 5 años.