Hospital Rebagliati recibe certificación internacional por excelencia en atención oportuna del accidente cerebrovascular

El Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de EsSalud ha sido distinguido con una certificación internacional, otorgada por la iniciativa Angels y la Organización Mundial de Accidentes Cerebrovasculares (WSO), en mérito a la excelencia institucional en la implementación de protocolos basados en evidencia y su permanente compromiso con la calidad de la atención de los asegurados.

Este reconocimiento obedece a que los pacientes que acuden al Hospital Rebagliati con accidentes cerebrovasculares (ACV) reciben una intervención más rápida y efectiva, lo que contribuye a disminuir el tiempo de hospitalización y a reducir el riesgo de discapacidad o mortalidad.

El premio Angels reconoce a los equipos y establecimientos de salud que destacan por brindar una atención oportuna, segura y de alta calidad a pacientes con accidentes cerebrovasculares, a través de la mejora continua de sus protocolos, procesos y el fortalecimiento del trabajo multidisciplinario.

Además, este reconocimiento promueve la estandarización y optimización de los procesos hospitalarios vinculados al manejo del ACV en fase aguda, con el propósito de salvar vidas y reducir el riesgo de discapacidad.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, destacó que esta distinción internacional constituye un reconocimiento al esfuerzo, dedicación y trabajo continuo del equipo multidisciplinario encargado de la atención de pacientes con enfermedad cerebrovascular en el Hospital Rebagliati, y en la seguridad social en general. Asimismo, reafirmó el compromiso institucional de continuar fortaleciendo los procesos asistenciales orientados a brindar una atención con los más altos estándares de calidad.

Trabajo articulado

El Hospital Rebagliati ha fortalecido de manera significativa su tasa de prenotificación, un sistema de comunicación que permite articular con los establecimientos periféricos, de modo que el personal médico especializado y los insumos y equipos necesarios puedan prepararse adecuadamente antes de la llegada del paciente. Este proceso es fundamental para garantizar una atención inmediata y eficaz.

“El manejo del accidente cerebrovascular implica la participación de un equipo multidisciplinario conformado por profesionales de emergencia, enfermería, laboratorio e imágenes, cuyo aporte es esencial para lograr un diagnóstico temprano y oportuno. Este reconocimiento refleja el esfuerzo conjunto de todos nuestros equipos, en especial del servicio de neurología, cuyo compromiso nos llena de orgullo”, indicó el gerente de la Red Prestacional Rebagliati, Dr. Aurelio Orellana Vicuña.