Tiroides Móvil 2.0 recorrerá el Perú para evaluar deficiencia de yodo en la población

NOTA DE PRENSA

En el Perú la deficiencia de yodo continúa siendo una amenaza silenciosa para la salud materno-infantil y el desarrollo cognitivo de los niños. A pesar de los logros alcanzados en décadas anteriores, varios estudios muestran que la vigilancia de esta problemática ha disminuido en los últimos años.

Ante este escenario, se pone en marcha el “Tiroides Móvil 2.0”, una iniciativa pionera que llevará una unidad médica itinerante a 23 localidades de la sierra y la selva, con el objetivo de evaluar sistemáticamente el estado nutricional de yodo y la función tiroidea en los grupos más vulnerables: mujeres gestantes, mujeres en edad fértil y niños de 6 a 12 años.

En cada localidad seleccionada se espera examinar aproximadamente 100 niños en edad escolar, 25 a 30 mujeres gestantes y un número adicional de mujeres en edad fértil.

Esta importante iniciativa es dirigida por el destacado endocrinólogo y ex ministro de salud, Dr. Eduardo Pretell, quien en los años 90 también llevó a cabo una iniciativa similar en los países de Latinoamérica, incluyendo el Perú, cuando una unidad móvil equipada con personal médico y equipos técnicos se desplazó desde Argentina hasta México durante un año recolectando información que permitió alcanzar importantes conclusiones para combatir las enfermedades derivadas de la deficiencia de yodo, como el bocio y alteraciones en el desarrollo fetal, principalmente del cerebro.

“El nuevo estudio que vamos a iniciar ahora no es sólo una campaña médica, sino una evaluación científica nacional que permitirá conocer con certeza cómo estamos en la salud tiroidea y nutrición de yodo, para orientar políticas de salud pública. El consumo de sal yodada es la piedra angular para prevenir estos trastornos, pero requiere monitoreo regular, y la brecha actual pone en riesgo los avances alcanzados”, subrayó el Dr. Pretell.

La iniciativa, diseñada en el Instituto de Investigaciones de la Altura de la Universidad Peruana Cayetano Heredia en coordinación con el Centro Nacional de Alimentación, Nutrición y Vida Saludable (CENAN), cuenta con el apoyo del Iodine Global Network y de la compañía de ciencia y tecnología Merck Perú, combinando investigación académica, salud pública y movilización operativa para generar datos confiables y actuales.

Las pruebas que realizará la unidad móvil en los 23 puntos que visitará son:

1. Niveles Hormonales: TSH y T4 en mujeres gestantes y en edad fértil, a través de muestras de sangre recogidas sobre papel filtro.

2. Volumen Tiroideo: Ecografías realizadas a niños de 6 a 12 años para detectar agrandamientos o alteraciones de la glándula tiroidea.

3. Concentración de Yodo en Orina: En niños y gestantes evaluados para determinar el estado nutricional de yodo.

4. Contenido de yodo en la sal de consumo familiar: Muestras tomadas en el hogar para verificar si la sal está adecuadamente yodada.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL YODO?

El yodo es esencial para la síntesis de las hormonas tiroideas que, a su vez, son fundamentales para el desarrollo cerebral, auditivo, del lenguaje y del metabolismo en gestantes, niños y adultos. Estudios globales señalan que la deficiencia de yodo es una de las principales causas prevenibles de discapacidad intelectual.

En el Perú, la deficiencia de yodo es permanente en las regiones de la sierra y selva debido a factores naturales solo se logra controlarlo agregando yodo a los alimentos y la sal yodada el medio más efectivo, pero su sostenibilidad requiere del monitoreo institucional.

¿QUÉ PROBLEMAS PRODUCE LA DEFICIENCIA DE YODO?

Cuando el cuerpo no recibe suficiente yodo, no puede producir las hormonas tiroideas necesarias para regular el metabolismo y el desarrollo del cerebro. Esta deficiencia es especialmente peligrosa durante el embarazo, ya que puede provocar aborto espontáneo, muerte fetal, defectos congénitos, retraso en el crecimiento y discapacidades intelectuales en los niños.

En casos severos, la falta de yodo puede generar cretinismo —también llamado síndrome de deficiencia congénita de yodo—, una afección que causa daño cerebral irreversible, sordera, rigidez muscular y baja estatura. Por ello, los especialistas insisten en la importancia de consumir sal yodada de forma regular, especialmente en mujeres gestantes y en edad fértil, para prevenir estas complicaciones y proteger el desarrollo saludable de las nuevas generaciones.

UN PRECURSOR DE LA SALUD TIROIDEA

El Dr. Eduardo Pretell, médico endocrinólogo, ex Ministro de Salud y ex presidente de la Sociedad Peruana de Endocrinología, es reconocido por su compromiso con la prevención de los trastornos por deficiencia de yodo en el país. A lo largo de su trayectoria, ha liderado investigaciones y políticas públicas orientadas a mejorar la salud tiroidea de los peruanos, consolidándose como una de las figuras más influyentes en esta área. Su actual labor al frente del proyecto Tiroides Móvil 2.0 reafirma su papel como referente nacional e impulsor de una ciencia aplicada al servicio de la salud pública.