“Estamos castigando al órgano de la longevidad”: este es el desayuno que estaría dañando tu páncreas

El páncreas, ese órgano silencioso y esencial para el equilibrio metabólico, podría ser la primera víctima de nuestros malos hábitos diarios. Así lo asegura el cirujano y urólogo oncólogo ruso Mark Gadziyan, quien calificó a este órgano como “el órgano de la longevidad”, ya que regula los niveles de azúcar y energía del cuerpo. Según el especialista, una mala elección en el desayuno puede acelerar su deterioro y aumentar el riesgo de enfermedades como diabetes, obesidad e infartos.

EL ASESINO SILENCIOSO

En declaraciones compartidas en su canal de Telegram, Gadziyan advirtió que el “desayuno dulce” —basado en panecillos azucarados, jugos industrializados o yogures con azúcar añadida— es el más dañino para el páncreas. “Este tipo de alimentos generan picos de glucosa que obligan al páncreas a liberar insulina de manera constante, hasta que el órgano ya no puede soportarlo”, explicó.

Estudios internacionales respaldan su afirmación: los desayunos con alto índice glucémico se asocian con un mayor riesgo de resistencia a la insulina y diabetes tipo 2, mientras que aquellos ricos en fibra y proteínas ayudan a mantener la glucosa estable.

UN ERROR COMÚN

El especialista también desaconseja tomar café en ayunas, ya que puede elevar los niveles de cortisol, la hormona del estrés, afectando el equilibrio hormonal y digestivo. Aunque algunos estudios no confirman un daño directo, sí advierten molestias en personas sensibles o con gastritis.

Asimismo, Gadziyan alertó sobre el hábito de comer cada dos horas, con pequeños “snacks” como galletas, frutas o frutos secos. Según el médico, este comportamiento “mantiene al páncreas trabajando sin descanso”, lo que acelera su desgaste.

CONOZCA LAS SEÑALES DE ALERTA

Los especialistas en endocrinología señalan que la diabetes tipo 2 puede desarrollarse de forma silenciosa durante años. Entre los primeros síntomas se encuentran la sed excesiva, cansancio constante y visión borrosa. Otros médicos, como el cardiólogo Alexander Ostashkov, advierten que la combinación de dolores de cabeza, taquicardia y fatiga persistente podría ser una señal de que la sangre se ha vuelto más espesa, aumentando el riesgo de complicaciones cardiovasculares.

Cuidar el páncreas —con una alimentación balanceada, menos azúcar y una rutina de descanso metabólico— es, según Gadziyan, una inversión directa en la longevidad y la salud.