Para hacer frente a la obesidad: OMS respalda el uso de medicamentos para bajar de peso

La obesidad es una enfermedad crónica caracterizada por la acumulación anormal o excesiva de grasa corporal, lo cual puede ser perjudicial para la salud.

Es una enfermedad compleja y multifactorial, resultado de una interacción de diversos elementos. Las causas principales suelen estar relacionadas con un desequilibrio entre las calorías consumidas y las calorías gastadas, influenciado por factores del estilo de vida, genéticos y ambientales.

Un problema de salud mundial

Ante esta enfermedad, la Organización Mundial de la Salud (OMS) respalda el uso de medicamentos para bajar de peso, en concreto los agonistas del receptor GLP-1, como parte de un enfoque integral para tratar la obesidad.

“La obesidad es un importante problema de salud mundial”, afirmó Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la OMS.

“Nuestras nuevas directrices reconocen que la obesidad es una enfermedad crónica que puede tratarse con atención integral y de por vida. Si bien los medicamentos por sí solos no resolverán esta crisis sanitaria mundial, las terapias con GLP-1 pueden ayudar a millones de personas a superar la obesidad y reducir sus efectos adversos”, agrega la máxima autoridad de la OMS.

Recientemente, la OMS publicó su primera guía sobre el uso de estos fármacos, marcando un cambio significativo en la política de salud global al reconocer la obesidad como una enfermedad crónica que requiere manejo a largo plazo

Cabe señalar que, la OMS enfatiza que estos medicamentos deben usarse junto con intervenciones intensivas de comportamiento, que incluyen una dieta saludable y actividad física regular, y no como una solución independiente.