¿Te gusta cantar mientras trabajas, te bañas o limpias? La ciencia confirma que mejora la salud

Estudios revelan que el canto fortalece la respiración, mejora el ánimo y refuerza la cohesión social, especialmente cuando se practica en grupo.

La temporada navideña trae consigo una explosión de coros, villancicos y melodías que se escuchan en centros comerciales, plazas y barrios enteros. Sin embargo, detrás de esta costumbre que alegra el ambiente festivo se esconde un efecto poco mencionado: quienes cantan —sean profesionales o aficionados— también están realizando una actividad con impacto positivo en su salud física y emocional.

Cantar y bienestar: cómo la voz fortalece al cuerpo, al cerebro y a las emociones

De acuerdo con especialistas en musicoterapia, el canto es una práctica que combina procesos mentales, corporales y afectivos, generando un efecto integral en quienes lo realizan. Investigaciones psicológicas han demostrado que cantar en grupo favorece la sensación de unión social, incluso entre personas que no se conocen y que, tras compartir una sesión de canto, pueden formar vínculos sorprendentemente fuertes.

Además de su dimensión emocional, el canto también contribuye de manera directa a mejorar la función respiratoria. Algunos estudios han revelado que esta actividad puede ser útil para personas con afecciones pulmonares al promover una respiración más profunda y controlada. Pero los beneficios no terminan allí: cantar también ha mostrado efectos cuantificables en la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la respuesta inmunológica, especialmente cuando se realiza en coro.

Estos resultados se explican por mecanismos biológicos claros. El acto de cantar activa el nervio vago —relacionado con la voz y la musculatura de la garganta— y favorece la liberación de endorfinas gracias a las exhalaciones prolongadas que requiere la técnica vocal. Esto produce sensaciones de bienestar, contribuye a aliviar el dolor y prepara al cuerpo para enfrentar mejor diversas condiciones de estrés. Así, levantar la voz no solo contagia alegría: también promueve salud.