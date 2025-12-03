“EsSalud en Casa”: La nueva estrategia preventiva que llevará atención a los hogares de los asegurados desde el 2026

El Seguro Social de Salud (EsSalud) presentó en Huaycán, distrito de Ate, la estrategia “EsSalud en Casa”, un nuevo modelo de atención preventiva que permitirá llevar servicios de salud directamente a los hogares de los asegurados para realizar chequeos, detectar riesgos a tiempo y promover estilos de vida saludables, antes de que aparezcan las enfermedades.

Esta estrategia se sustenta en que más del 70 % de las patologías que hoy saturan los servicios de emergencia -como hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer- pueden prevenirse si se detectan de manera oportuna desde el primer nivel de atención. En ese marco, EsSalud fortalece un enfoque basado en la prevención y la promoción de la salud.

Durante la presentación, el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, señaló que con esta intervención se busca cambiar el modelo de atención, priorizando la prevención sobre el tratamiento tardío de las enfermedades. Asimismo, precisó que esta estrategia se implementará de manera progresiva a partir del año 2026.

Atención en el hogar

La actividad de presentación de esta estrategia se realizó en la vivienda de la familia Cárdenas Castañeda, donde el presidente ejecutivo de EsSalud estuvo acompañado de una brigada de salud para supervisar la evaluación integral de todos los integrantes que incluyó control de signos vitales, pruebas de anemia, vacunación y orientación preventiva en diferentes áreas. Ante la detección de algún riesgo, el asegurado es derivado de inmediato a su establecimiento de salud para su atención oportuna.

A Jorge Luis Cárdenas, de 51 años, se le controló la presión arterial, la saturación de oxígeno y se le generó una orden de despistaje de cáncer de próstata. A su esposa, Guadalupe Castañeda, se le brindó consejería en salud preventiva, nutrición y obstetricia, además de tamizaje de anemia y orientación para el autoexamen de mama. Al menor del hogar se le realizó control de peso y talla, vacunación contra la influenza y difteria, así como evaluación odontológica.

¿Cómo funciona “EsSalud en Casa”?

El ingreso a esta estrategia se realiza bajo criterios establecidos por EsSalud como: ser asegurado, no haber acudido a un centro de salud en el último año y no contar con un seguro EPS. Es importante precisar que no es necesario llamar a EsSalud para agendar la visita, ya que la selección de hogares se realiza en base a los criterios antes mencionados.

Expansión gradual y progresiva

El Dr. Segundo Acho explicó que “EsSalud en Casa” no es un piloto aislado, sino la expansión de un modelo iniciado en Huaycán en el año 2023, que ahora será replicado progresivamente en las áreas de influencia de 35 establecimientos de salud a nivel nacional. Para ello, la estrategia contará con una inversión de S/ 36.9 millones en 2026 y más de S/ 54 millones en 2027.

Asimismo, el titular de EsSalud indicó que actualmente la institución cuenta con más de 12 millones de asegurados, de los cuales solo el 50 % visita los establecimientos de salud. “Nuestro objetivo es llegar a los asegurados que no asisten a sus controles anuales. La prevención es socialmente más rentable que el tratamiento de enfermedades avanzadas”, sostuvo.

Finalmente, destacó que “EsSalud en Casa” se enmarca en los ejes de gestión institucional orientados al fortalecimiento de la atención primaria, el incremento de la producción asistencial y la sostenibilidad del sistema de salud, contribuyendo a reducir la carga sobre los hospitales de mayor complejidad.

A la presentación en Huaycán asistieron el gerente de la Red Prestacional Almenara, Dr. Christian Miranda Orrillo; el director del Policlínico CAP III Huaycán, Dr. Alfredo Novoa Campos; así como funcionarios y equipos asistenciales de EsSalud.