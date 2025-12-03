Cáncer de mama: la inteligencia artificial revela lo que los médicos no pueden ver

Un avance médico sin precedentes promete cambiar la manera en que se detecta el cáncer de mama. Investigadores internacionales han desarrollado un modelo de inteligencia artificial (IA) capaz de analizar mamografías y predecir con alta exactitud el riesgo personal de desarrollar la enfermedad en un lapso de cinco años. Este método podría marcar el inicio de una nueva era en la detección temprana del cáncer de mama, el tipo de cáncer más frecuente entre las mujeres en todo el mundo.

DIAGNÓSTICO MÁS CERTERO

Cada año se registran más de 2,3 millones de nuevos casos de cáncer de mama, y alrededor de 670 mil mujeres fallecen por esta causa, según datos médicos recientes. La doctora Christiane Kuhl, directora de Radiología del Hospital Universitario RWTH en Aquisgrán, explicó que las mamografías tradicionales no siempre logran detectar tumores agresivos en etapas tempranas. “Con esta IA podemos predecir con mucha mayor precisión si una persona desarrollará cáncer en los próximos cinco años, incluso cuando la mamografía parece normal”, detalló la investigadora, autora principal del estudio.

El modelo, denominado Clairity Breast, fue desarrollado por un consorcio internacional de 46 centros de investigación en América y Europa. A diferencia de otros métodos, no requiere información genética ni familiar: el algoritmo evalúa exclusivamente la estructura y textura del tejido mamario para determinar el nivel de riesgo individual.

PREVENCIÓN PERSONALIZADA

La IA puede identificar en segundos si una mujer necesita una resonancia magnética (RM) para una detección más profunda, especialmente en casos de tejido mamario denso, donde las mamografías son menos efectivas. Según Kuhl, solo el 10% de las mujeres presenta este tipo de tejido, pero la mayoría de los diagnósticos tardíos se dan en este grupo.

Actualmente, los programas de detección preventiva comienzan a los 50 años, pero los expertos advierten que las mujeres jóvenes, aunque menos propensas a enfermar, desarrollan tumores más agresivos. Por ello, Kuhl propone un sistema en dos pasos: primero la mamografía y luego un análisis con IA para determinar el riesgo. Si el algoritmo indica un peligro elevado, la paciente debe acceder directamente a una RM, sin repetir mamografías innecesarias.

REDEFINIR LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER

El modelo Clairity Breast podría transformar los protocolos de salud pública al ofrecer evaluaciones personalizadas del riesgo de cáncer de mama, optimizando los recursos y salvando vidas. Con esta innovación, la inteligencia artificial se consolida como un aliado clave en la medicina preventiva, revelando lo que antes era invisible para los ojos humanos.