Niño de 14 años logra oír normalmente gracias a trabajo conjunto de médicos de EsSalud y EEUU

Tiene 14 años y la que viene será la primera Navidad en la que podrá escuchar villancicos con total fidelidad y sentir completo el estruendo de los fuegos artificiales. Nació y vive en Huacho, pero fue en el Callao, específicamente en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, del Seguro Social de Salud (EsSalud), donde la ciencia médica le devolvió la autoestima y puso su capacidad para oír a la par de la de sus compañeros de colegio.

Joaquín fue uno de los 10 menores, de entre 8 y 14 años, beneficiados con complejas cirugías reconstructivas de microtia que recientemente se realizaron en el Hospital Sabogal con apoyo de médicos de la Fundación Help US Give Smiles (HUGS) de Estados Unidos, como parte de la campaña médica realizada en dicho nosocomio. En específico, la microtia es un defecto congénito en el que el oído externo (pabellón auricular) es más pequeño de lo normal o no se ha formado correctamente.

El menor retomará sus clases escolares y afirma que se preparará para ser un ingeniero civil en el futuro. "Felicito a los médicos extranjeros y a los del Hospital Sabogal por esta gran ayuda a mí y a todos los niños que fueron a operarse” expresa el estudiante.

“Las exitosas operaciones de Joaquín y de los demás beneficiarios de la campaña médica cumplida en alianza con la fundación estadounidense son muestra del compromiso de EsSalud con el bienestar de los asegurados y de sus familias”, resalta el presidente ejecutivo de la seguridad social, Dr. Segundo Acho Mego.

Proeza médica

En tanto, el Dr. Luis Castañeda Peralta, jefe del Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Sabogal describe que el paciente pediátrico nació sin la oreja izquierda, una condición llamada microtia. Por ello, con el apoyo de médicos de la fundación estadounidense, el paciente fue sometido a una cirugía reconstructiva, la cual consistió en coger el cartílago del parillo costal, extraído de la costilla, para moldearlo en forma de oído y ponerlo en un bolsillo debajo de la piel.

La compleja cirugía duró alrededor de 4 horas. El próximo año el paciente será sometido a una segunda intervención a fin de elevar la oreja para que tenga la forma que debería tener.

Por su parte, Víctor C. Quatela, cirujano y director de la Fundación Help US Give Smiles (HUGS), agrega que su y la de su equipo es ver felices a los menores intervenidos. “Es la primera vez que estamos en el Hospital Sabogal; estoy muy emocionado y espero seguir viniendo por muchos años más para continuar realizando estas cirugías”, refiere el galeno estadounidense.

Virgilio Escobar Salazar, abuelo paterno de Joaquín, indica que el procedimiento fue como un milagro. “Me siento muy feliz porque mi nieto ha salido muy bien de la operación. Además, quiero felicitar a los médicos extranjeros que han venido aquí al Perú ya que están haciendo una gran labor social en beneficio de los niños. Asimismo, quiero extender mi agradecimiento al Hospital Sabogal”, señala don Virgilio.

Campaña solidaria

El objetivo de la campaña médica solidaria conjunta de EsSalud y la Fundación Help US Give Smiles (HUGS) fue devolver confianza, autoestima y calidad de vida mediante cirugías reconstructivas de microtia y secuelas de parálisis facial. La fundación estadounidense colaboró con el equipo médico peruano en la realización de esas complejas intervenciones, que beneficiaron a pacientes afectados por patologías congénitas y adquiridas.

La campaña incluyó también una exitosa operación a un paciente adulto de 34 años que había sufrido una lesión facial tras una operación cerebral y a quien se le reparó el nervio afectado.