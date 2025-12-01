Hogares Protegidos del Minsa: espacios que devuelven autonomía y esperanza a personas con trastornos mentales

La Diris Lima Centro cuenta con dos hogares que albergan a personas sin soporte familiar y con largos procesos de hospitalización psiquiátrica.

El Ministerio de Salud (Minsa) continúa reforzando la atención en salud mental comunitaria a través de los Hogares Protegidos, un servicio clave para personas con trastornos mentales severos que carecen de apoyo familiar y requieren un entorno seguro para recuperar autonomía.

En estos espacios, hombres y mujeres que antes enfrentaron internamientos prolongados o situaciones de abandono encuentran un lugar donde reconstruir su vida. Cada hogar acoge hasta ocho residentes, entre 18 y 65 años, con diagnósticos como esquizofrenia, trastorno bipolar, demencia o depresión severa. Los usuarios son derivados por los Centros de Salud Mental Comunitaria (CSMC) u hospitales especializados.

La Diris Lima Centro administra actualmente dos hogares: uno para mujeres, ubicado en Pueblo Libre, y otro para varones, en San Luis. En ambos, alrededor del 70 % de residentes vive con esquizofrenia, mientras que el 30 % presenta otros diagnósticos asociados.

El trabajo de los equipos profesionales es permanente. Acompañan a los residentes en actividades cotidianas para fortalecer su independencia: uso del transporte público, preparación de alimentos, hábitos de autocuidado, organización del hogar, trámites de salud, e incluso retorno a estudios o actividades laborales. Este acompañamiento progresivo permite que las personas recuperen confianza, habilidades sociales y un sentido renovado de propósito.

Entre enero y octubre de 2025, los Centros de Salud Mental Comunitaria de Lima Centro atendieron a cerca de 400 personas con esquizofrenia, reforzando el compromiso estatal con una atención integral, comunitaria y humanizada.

“Brindamos alojamiento, alimentación, vestimenta y actividades que fortalezcan su autonomía e integración comunitaria. Nuestro propósito es acompañarlas en la recuperación de habilidades que les permitan desenvolverse con independencia”, destacó la directora general de la Diris Lima Centro, Karina Colmenares, quien además invitó a instituciones públicas y privadas a sumarse a este esfuerzo.

Historias de recuperación

El impacto humano del programa se refleja en testimonios como el de Paolita —nombre ficticio—, quien vive con esquizofrenia paranoide y ha encontrado estabilidad después de cinco años en un Hogar Protegido. “Aquí me siento muy feliz”, cuenta, evidenciando los avances que ha logrado gracias al acompañamiento constante.

En el hogar femenino también viven Viviana, Cecilia, Roxana y Vanessa, quienes han hallado un soporte que reemplaza la red familiar perdida. Juntas fortalecen habilidades para la vida diaria y reconstruyen vínculos en un entorno afectivo y seguro.

¿Dónde pedir ayuda?

Las personas que necesiten orientación o deseen reportar un caso pueden acudir al Centro de Salud Mental Comunitaria más cercano o llamar gratuitamente al 113, opción 5, donde recibirán información sobre los servicios del Minsa y los pasos para acceder a un Hogar Protegido.