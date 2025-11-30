Día Mundial de la Lucha contra el SIDA: Conoce dónde hacerte la prueba rápida de VIH en EsSalud este 1 de diciembre

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, este 1 de diciembre el Seguro Social de Salud (EsSalud) desarrollará una jornada nacional simultánea de prevención, diagnóstico y sensibilización para los asegurados en sus redes prestacionales y asistenciales, con actividades en hospitales, establecimientos de salud, plazas públicas, centros laborales y espacios comunitarios de diversas regiones del país.

El mensaje central es directo: el VIH (Virus de Inmunodeficiencia Humana), se puede prevenir, detectar y tratar a tiempo, y la clave está en el uso del condón, el acceso a la prueba rápida y la eliminación de estigmas.

Estas actividades se enmarcan en la política de fortalecimiento de la atención primaria, prevención y promoción de la salud.

¿Dónde puedo asistir en Lima y Callao?

En Lima Metropolitana en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins, en Jesús María, de 8:00 a. m. a 12:00 m., se realizará una gran campaña integral de salud con servicios de infectología, psicología, nutrición y trabajo social; se brindará consejería y se llevarán a cabo pruebas rápidas de VIH en la rotonda del nosocomio.

De manera simultánea, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, realizará en Ate una campaña de tamizaje a una empresa con más de 3000 trabajadores asegurados, donde también se formará un lazo rojo humano gigante como símbolo de concientización.

Asimismo, en el Hospital Marino Molina Scippa, de Comas, de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., se llevará a cabo el Circuito Informativo “Rincón de la Prevención”, con stands educativos de diferentes establecimientos de salud de su ámbito de acción.