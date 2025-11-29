Donación pediátrica de órganos en Lima brinda esperanza de vida a seis niños

En medio del dolor más profundo que puede atravesar una familia, en un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Lima, una mamá y un papá tomaron la decisión de donar los órganos y tejidos de su pequeño hijo fallecido, lo que ha permitido que seis niños que esperaban una oportunidad hoy tengan la posibilidad de vivir y recuperar su salud.

Gracias a este acto de amor, solidaridad y desprendimiento, se activó el operativo número 50 de donación en EsSalud, uno de los más significativos del año, que movilizó a los equipos de Procura y Trasplante de la institución. Cirujanos, intensivistas, enfermeras, coordinadores y especialistas trabajaron en una cadena perfecta de solidaridad, precisión y respeto, asegurando que cada paso se cumpliera con el máximo cuidado.

La generosidad de esta familia permitirá que un niño reciba un nuevo corazón; otro, un hígado; dos pequeños accederán a un trasplante de riñón; y dos más podrán recuperar la vista mediante el trasplante de córneas. Para cada uno de ellos, esta cirugía representa mucho más que un procedimiento médico: es la materialización positiva de la esperanza y la posibilidad de volver a jugar, aprender, correr y crecer.

Reconocimiento a la familia

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, expresó su profunda admiración y gratitud a la familia donante. “No existe gesto más noble que dar vida en medio de la tristeza. Estos padres han convertido su dolor en esperanza para seis niños y sus familias, y eso es un acto de grandeza que el país entero debe reconoce”, dijo el titular de la seguridad social.

La Dra. Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, destacó la inmensa solidaridad de esta familia y el trabajo en equipo detrás del operativo. “La decisión de estos padres es un acto de amor que trasciende el dolor. Gracias a ellos, seis niños podrán seguir creciendo, jugando y soñando. Nuestro equipo de procura y los equipos médicos de la institución trabajaron con enorme entrega para hacer posible este milagro de vida”, indicó la funcionaria.

Cabe destacar que el operativo se organizó y ejecutó con el soporte del Sistema Informático de Procura y Trasplante (SIPROT), de EsSalud, que permite seguir todo el proceso de donación de órganos y tejidos a nivel nacional. A través de esta plataforma se lleva el registro de los pacientes en lista de espera, se anota el registro del potencial donante y se organiza la asignación de órganos y tejidos.