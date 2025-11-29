Salud

Hace 50 minutos

Donación pediátrica de órganos en Lima brinda esperanza de vida a seis niños

En acto solidario, padres aceptaron donar órganos de su pequeño fallecido. Con ello, el Seguro Social de Salud activó el operativo número 50 de donación de órganos en lo que va del año.




En medio del dolor más profundo que puede atravesar una familia, en un hospital del Seguro Social de Salud (EsSalud) de Lima, una mamá y un papá tomaron la decisión de donar los órganos y tejidos de su pequeño hijo fallecido, lo que ha permitido que seis niños que esperaban una oportunidad hoy tengan la posibilidad de vivir y recuperar su salud.

Gracias a este acto de amor, solidaridad y desprendimiento, se activó el operativo número 50 de donación en EsSalud, uno de los más significativos del año, que movilizó a los equipos de Procura y Trasplante de la institución. Cirujanos, intensivistas, enfermeras, coordinadores y especialistas trabajaron en una cadena perfecta de solidaridad, precisión y respeto, asegurando que cada paso se cumpliera con el máximo cuidado.

La generosidad de esta familia permitirá que un niño reciba un nuevo corazón; otro, un hígado; dos pequeños accederán a un trasplante de riñón; y dos más podrán recuperar la vista mediante el trasplante de córneas. Para cada uno de ellos, esta cirugía representa mucho más que un procedimiento médico: es la materialización positiva de la esperanza y la posibilidad de volver a jugar, aprender, correr y crecer.

Reconocimiento a la familia

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, expresó su profunda admiración y gratitud a la familia donante. “No existe gesto más noble que dar vida en medio de la tristeza. Estos padres han convertido su dolor en esperanza para seis niños y sus familias, y eso es un acto de grandeza que el país entero debe reconoce”, dijo el titular de la seguridad social.

La Dra. Mary Díaz Gálvez, gerente de Procura y Trasplante de EsSalud, destacó la inmensa solidaridad de esta familia y el trabajo en equipo detrás del operativo. “La decisión de estos padres es un acto de amor que trasciende el dolor. Gracias a ellos, seis niños podrán seguir creciendo, jugando y soñando. Nuestro equipo de procura y los equipos médicos de la institución trabajaron con enorme entrega para hacer posible este milagro de vida”, indicó la funcionaria.

Cabe destacar que el operativo se organizó y ejecutó con el soporte del Sistema Informático de Procura y Trasplante (SIPROT), de EsSalud, que permite seguir todo el proceso de donación de órganos y tejidos a nivel nacional. A través de esta plataforma se lleva el registro de los pacientes en lista de espera, se anota el registro del potencial donante y se organiza la asignación de órganos y tejidos.


