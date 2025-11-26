EsSalud entregó 737 audífonos a adultos mayores en la Red Sabogal en lo que va del año

Nota de prensa

En el Callao, un total de 737 adultos mayores dieron un paso enorme hacia la recuperación de su independencia: volvieron a escuchar. En lo que va del año, la Red Prestacional Sabogal del Seguro Social de Salud (EsSalud) entregó esa cantidad de audífonos a pacientes con pérdida auditiva, una condición que suele aislar, frustrar y limitar profundamente a quienes la padecen. Con estos dispositivos, los asegurados retoman su interacción social, su equilibrio emocional y, en algunos casos, su desempeño laboral que antes habían perdido.

La sexta jornada de entrega de dispositivos se realizó en el Hospital Nacional Alberto Sabogal Sologuren, en presencia del presidente ejecutivo de EsSalud, doctor Segundo Acho Mego, y del gerente de la Red, doctor Jaime Moreno. Para ambos, este tipo de intervenciones cambia vidas más allá del acto médico. Esta vez 70 pacientes fueron beneficiados.

El titular de la seguridad social destacó el impacto real de este tipo de campañas: “Nuestros asegurados que sufren problemas de audición muchas veces no son comprendidos, pero ahora, con estos audífonos, tienen la posibilidad de cambiar su realidad y mejorar su calidad de vida”, indicó el Dr. Acho.

RECUPERAN LA SONRISA

Doña Angélica Nieto Casas, de 80 años, pasó de ser el alma de las reuniones a mantenerse aislada. Dejó de bailar porque ya no podía seguir el ritmo de la música. El miedo a no entender o responder de forma equivocada la llevó a cerrar espacios que eran importantes en su vida. “Siempre fui una persona muy independiente, pero no escuchar bien hizo que mi vida se vuelva limitada. Fue muy frustrante. Dejé de ir a reuniones; no salía de noche por miedo a cruzar pistas y no escuchar si alguien me hablaba”, recordó doña Angélica.

Hoy, con sus nuevos audífonos, siente que recupera una parte de sí misma. “Definitivamente va a mejorar mi calidad de vida. Ahora volveré a bailar porque antes no podía y hasta me caía. Agradezco a EsSalud por pensar no solo en mí, sino en todos los pacientes que tenemos esta condición”, añadió emocionada.

La historia de don Miguel Ángel Sarmiento, es igualmente conmovedora. Hace diez años comenzó a perder la audición y, con ella, trabajos y oportunidades. Su esposa lo acompañaba a todas partes para ayudarlo a comunicarse. La falta de audición le quitó independencia, seguridad y estabilidad económica.

“He postulado a varias empresas y pasé muchos filtros, pero siempre me decían que me iban a llamar. No lo hacían por mi sordera, y eso me limitaba mucho. Tuve que cambiar de rubro y dedicarme a la venta ambulatoria”, cuenta don Miguel, quien comenzó a perder la audición cuando trabajaba en una empresa metalúrgica.

Ahora, con casi seis décadas encima, mira el futuro con esperanza junto a su compañera de vida, María Lucía Luey. “Para mí habría sido imposible comprarme unos audífonos por mis propios medios, porque gano para el día a día. Agradezco a EsSalud por esta oportunidad. Definitivamente va a cambiar mi calidad de vida”, agregó.

CRITERIOS TÉCNICOS

El Servicio de Otorrinolaringología evalúa y califica previamente a los pacientes que reciben los audífonos, cumpliendo con criterios técnicos y administrativos, lo que garantiza una atención adecuada y personalizada. Las seis jornadas de entrega cumplidas en la Red Prestacional Sabogal ratifica el compromiso de EsSalud con una atención integral y humanizada.