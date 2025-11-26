Perú Clown lleva alegría y esperanza a pacientes del Hospital Geriátrico San Isidro Labrador

Los adultos mayores internados en el Hospital Geriátrico IIE San Isidro Labrador del Seguro Social de Salud (EsSalud) olvidaron por un momento su difícil estado de salud y expresaron su felicidad, alegría y esperanza tras recibir la visita de ‘clowns hospitalarios’.

La actividad se desarrolló en las instalaciones del nosocomio de la Red Prestacional Almenara, ubicado en el distrito limeño de Santa Anita, en el marco de la campaña de humanización de los servicios de salud que impulsa la actual gestión de EsSalud.

Durante la jornada, los clowns hospitalarios recorrieron las diferentes áreas del hospital interpretando canciones, juegos y dinámicas interactivas, logrando conectar con la emoción y la risa de los pacientes. La actividad contó con la participación de asegurados, familiares y personal de salud.

La empatía y el arte también sanan

En EsSalud están comprometidos con brindar una atención humanizada, donde cada gesto de cariño se convierte en parte del proceso de recuperación de los asegurados.

La actividad representa la apuesta institucional por fortalecer una cultura centrada en la persona, donde el cariño, la sonrisa y la escucha activa son también parte esencial del proceso de sanación.

Atención integral

El objetivo de esta iniciativa fue fortalecer el componente humano en la atención, promoviendo el bienestar emocional y espiritual de los adultos mayores, explicó la directora del Hospital Geriátrico IIE San Isidro Labrador, Dra. Ana Cecilia del Pilar Rojas Berrospi, quien destacó el valor de este tipo de iniciativas orientadas a la atención integral del paciente.

Los integrantes del grupo Perú Clown expresaron su satisfacción por contribuir al bienestar emocional de los pacientes a través del humor y la sensibilidad. Resaltaron que su labor busca acompañar, inspirar y fortalecer el espíritu de quienes afrontan tratamientos médicos.