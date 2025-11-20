Científicos descubren un inesperado beneficio del Viagra: podría revertir un tipo de sordera genética

Un descubrimiento científico está generando atención mundial: el Viagra, conocido por su uso en disfunción eréctil, podría tener un beneficio inesperado en el tratamiento de la sordera genética. Investigadores de Estados Unidos y Turquía identificaron que el sildenafil podría revertir un tipo específico de hipoacusia sensorioneural que, hasta ahora, era considerada permanente.

HALLAZGO QUE CAMBIA LA COMPRENSIÓN DE LA SORDERA GENÉTICA

Un equipo internacional de especialistas reveló que una mutación en el gen CPD provoca una pérdida auditiva sensorioneural que afecta a tres de cada 2 mil nacimientos y que destruye células sensoriales del oído interno. Esta condición, causada por la interrupción en la producción de óxido nítrico, genera estrés oxidativo y muerte de células ciliadas, piezas clave para transformar vibraciones sonoras en impulsos eléctricos.

El estudio, publicado en la Revista de Investigación Clínica, plantea que el sildenafil —componente activo del Viagra— podría mitigar estos efectos. “Encontramos un nuevo gen vinculado a la sordera y, más importante, un objetivo terapéutico que puede mitigar esa condición”, señaló la investigadora principal Rong Grace Zhai, citada por el New York Post. El descubrimiento representa un giro en la búsqueda de tratamientos farmacológicos para una sordera genética que hasta hoy solo se manejaba con audífonos o implantes cocleares.

DOS ESTRATEGIAS QUE FUNCIONARON EN LABORATORIO

Para probar alternativas terapéuticas, los investigadores realizaron ensayos en moscas de la fruta con mutaciones en el gen CPD. Se evaluaron dos intervenciones:

- Administración de sildenafil, para estimular la producción de óxido nítrico.

- Suplementación con arginina, aminoácido que ayuda a restaurar los niveles de esta molécula.

Ambas estrategias mejoraron la audición de los insectos, un resultado que sugiere una posible vía de tratamiento en humanos. “Estas células son especialmente sensibles a la pérdida de CPD”, explicó Zhai, refiriéndose a la vulnerabilidad de las células ciliadas ante el daño metabólico.

El estudio destaca, además, una línea de investigación prometedora: reutilizar medicamentos ya aprobados por la FDA para tratar enfermedades raras. En este caso, un fármaco ampliamente utilizado podría convertirse en la base de una futura terapia auditiva.

PRÓXIMOS PASOS

Aunque los resultados son alentadores, los científicos aclaran que todavía faltan estudios preclínicos en modelos más cercanos al oído humano antes de iniciar ensayos en pacientes. La posibilidad de que un medicamento como el Viagra ayude a revertir un tipo de sordera genética genera entusiasmo, pero también exige evaluaciones de seguridad y eficacia.

Los investigadores continúan estudiando los mecanismos moleculares implicados en la pérdida de células ciliadas y cómo el sildenafil puede restaurar funciones auditivas. El hallazgo podría marcar el inicio de una nueva generación de tratamientos farmacológicos dirigidos a trastornos auditivos de origen genético.