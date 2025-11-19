Minsa inauguró Módulo de Atención Temporal en el Hospital Cayetano Heredia para fortalecer el servicio de emergencias

El Ministerio de Salud (Minsa) inauguró el nuevo Módulo de Atención Temporal (MAT) en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, una infraestructura moderna que fortalecerá el servicio de emergencias y mejorará la atención de miles de pacientes que acuden diariamente a este importante establecimiento de salud.

La inauguración es resultado de un esfuerzo hacia el fortalecimiento de la modernización de los servicios de salud y la calidad de atención con trato humano, tal como lo ha dispuesto el presidente de la república, José Jerí, y el ministro de Salud, Luis Quiroz.

Este espacio modular cuenta con 30 camas que permitirán atender a más de 900 pacientes por mes, sumándose a los más de 3000 que ya acuden mensualmente al servicio de emergencias.

La nueva infraestructura instalada por el Programa Nacional de Inversiones en Salud (Pronis) está construida con paneles termoacústicos que reducen el ruido y el calor, y cuenta con resistencia antisísmica, garantizando seguridad y confort tanto para los pacientes como para el personal médico.

Los pacientes ahora tienen un espacio digno donde van a recibir un trato humanizado. El nuevo MAT está bien equipado con monitores, sistema de aspiración, ventilador y maneja historia clínica electrónica.

El nuevo MAT tiene 45 metros de largo por 13 de ancho, sistema de aire acondicionado y un piso ecoamigable de linóleo, elaborado con materiales naturales, biodegradables y libres de contaminantes del aire interior. Beneficiará a vecinos de San Martín de Porres, Rímac, Los Olivos e Independencia, además de pacientes que llegan desde otras regiones del país.

La actividad contó con la participación del director general de Operaciones en Salud (DGOS), Carlos León, el coordinador general del Pronis, José Valega, el director general del Hospital Cayetano, Manuel Díaz, y la directora general de la Diris Lima Norte, Sheila Fabián.

El Minsa, a través de su brazo técnico y ejecutor el Pronis, reafirma su compromiso de seguir impulsando proyectos de infraestructura moderna, eficiente y sostenible que fortalezcan el sistema de salud en todo el país.