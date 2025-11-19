Nuevo laboratorio del hospital Almenara con sistema robótico permitirá realizar hasta 40 mil atenciones mensuales

El Seguro Social de Salud (EsSalud) inauguró un moderno laboratorio de toma de muestra en el Hospital Nacional Guillermo Almenara, equipado con un sistema robótico automatizado de última generación que permitirá brindar hasta 40 mil atenciones mensuales y reducir el tiempo de entrega de resultados de un día a solo un par de horas en promedio.

El nuevo espacio tiene 17 módulos operativos debidamente acondicionados para atender a pacientes de servicios de consulta externa, de lunes a sábado, de 6:00 a.m. a 5:00 p.m.

“Este importante avance forma parte de las acciones estratégicas que venimos realizando para optimizar la accesibilidad y la eficiencia asistencial, promoviendo una atención fluida, rápida y segura, bajo un enfoque de cero colas”, dijo el presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego.

La moderna plataforma centraliza y optimiza la gestión de las muestras desde su ingreso hasta su distribución final. El sistema integra módulos especializados para recepción, destape de tubos, procesos de división en partes proporcionales y distribución de las muestras que son gestionadas por tres modernos brazos robóticos que aseguran precisión y eliminan márgenes de error humano.

“El sistema asegura que cada tubo sea identificado mediante código de barras y fotografiado en alta resolución para verificar condiciones preanalíticas como volumen, tipo de tubo o alteraciones. Gracias a esta automatización, se garantiza un proceso confiable, seguro y bajo los estándares internacionales de la norma ISO 15189”, explicó el presidente ejecutivo.

Con estándares internacionales

El gerente de la Red Prestacional Almenara, Dr. Christian Miranda Orrillo, detalló que el sistema robótico incorpora cámaras 3D e inteligencia artificial para clasificar y derivar automáticamente las muestras a pruebas específicas como hemogramas, bioquímicas o coagulación, reduciendo riesgos y mejorando la seguridad del paciente.

Es importante mencionar que diariamente acuden asegurados al hospital Almenara para realizarse diversos análisis clínicos de sangre, orina, saliva, esputo, heces, fluidos y tejidos corporales, entre otros. Cada muestra es procesada bajo los más altos estándares internacionales, consolidando al hospital Almenara como referente nacional en innovación tecnológica aplicada al diagnóstico clínico.