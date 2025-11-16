EsSalud proyecta cerrar el 2025 con más de 24.6 millones de consultas externas

El Seguro Social de Salud (EsSalud) se prepara para cerrar el 2025 con un hito histórico: 24 619 513 consultas externas a nivel nacional. Esta cifra supera ampliamente las 23 412 881 atenciones registradas en el 2024 y refleja el esfuerzo institucional por recuperar la confianza de los asegurados y reforzar y expandir la capacidad de respuesta en todo el sistema ambulatorio.

El crecimiento no solo es cuantitativo: representa un avance en oportunidad, continuidad y trato humanizado para los más de 12.7 millones de asegurados. Entre enero y octubre de este año, EsSalud registró 20 516 261 consultas externas, lo que representa un incremento de 5.4 % con relación al mismo período del 2024.

Este avance está directamente vinculado al plan nacional de desembalse, que ha permitido ampliar horarios, reforzar el primer nivel, descongestionar servicios críticos y mejorar la fluidez de las atenciones en todas las redes del país. En ese marco, se proyecta que las redes prestacionales y asistenciales del país cubrirán 2 051 626 consultas externas en noviembre y una cifra similar en diciembre.

Crecimiento nacional

En Lima y Callao, las tres redes prestacionales continúan liderando la producción nacional de consultas externas y sostienen el mayor volumen operativo del país. En lo que va del año, la Red Prestacional Rebagliati alcanzó 2 638 316 atenciones; seguida muy de cerca por la Red Almenara, con 2 629 953; y la Red Sabogal, que sumó 2 459 937 consultas.

En conjunto, estas redes superan los 7.7 millones de consultas externas, reflejando la efectividad de la ampliación de horarios, el compromiso del personal asistencial y su capacidad de respuesta.

En las regiones, el crecimiento también es significativo y sostenido. Las redes de Lambayeque, La Libertad y Piura continúan encabezando la producción regional con más de un millón de consultas cada una, mientras que Arequipa, Cusco y Moquegua consolidan una oferta ambulatoria cada vez más resolutiva.

Asimismo, redes como Huánuco, Madre de Dios y Amazonas destacaron por sus mayores incrementos porcentuales respecto al año anterior, evidenciando una expansión efectiva de turnos adicionales, mayor accesibilidad en el primer nivel y el fortalecimiento progresivo de la atención especializada en el interior del país.

La estrategia

Como parte de las estrategias complementarias del plan de desembalse, EsSalud fortalece su presencia territorial y digital para garantizar una atención más cercana y eficiente. En lo que va del año. el Hospital Perú, hospital itinerante de la institución, ha realizado 60 operativos en diversas regiones, superando las 246 mil atenciones médicas, un 80 % más que el año anterior, ayudando así a reducir la carga de citas externas de los centros asistenciales.

Paralelamente, la institución ha superado las 637 mil teleconsultas, superando en 33.27 % con lo hecho en el 2024 y acercando los servicios de salud a miles de asegurados en todo el país.

Con este desempeño, EsSalud proyecta superar los 25 millones de consultas externas en 2026, consolidando un modelo de atención preventiva y resolutiva que fortalece el sistema público de salud y garantiza a los asegurados una atención de calidad, cercana y sin demoras.