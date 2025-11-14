OMS publica nuevas directrices durante el embarazo, en el Día Mundial de la Diabetes

La diabetes es una enfermedad crónica que se caracteriza por niveles elevados de azúcar (glucosa) en la sangre de manera persistente. Esto ocurre cuando el cuerpo no produce suficiente insulina, no la usa de manera efectiva, o ambas cosas.

La insulina es una hormona producida por el páncreas que ayuda a que la glucosa de los alimentos ingrese a las células del cuerpo para ser utilizada como energía.

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, la Organización Mundial de la Salud (OMS) publicó las directrices mundiales para el manejo de este mal durante el embarazo.

La diabetes es una afección que afecta aproximadamente a una de cada seis mujeres embarazadas, es decir, a 21 millones de mujeres anualmente.

Recomendaciones durante el embarazo

Las nuevas recomendaciones de la OMS ofrecen una hoja de ruta fundamental para abordar este creciente desafío de salud y prevenir complicaciones graves tanto para las gestantes como para sus hijos.

“La OMS cuenta desde hace tiempo con directrices sobre diabetes y embarazo, pero esta es la primera vez que publicamos un estándar de atención específico para el manejo de la diabetes durante el embarazo”, declaró el director general de la OMS, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus,

“Estas directrices se basan en la realidad de la vida y las necesidades de salud de las mujeres, y ofrecen estrategias claras y fundamentadas en la evidencia para brindar una atención de alta calidad a todas las mujeres, en todas partes”, agregó el director de la OMS.

Cabe señalar que, la diabetes gestacional, si no se controla eficazmente, aumenta significativamente el riesgo de afecciones potencialmente mortales como la preeclampsia, la muerte fetal y las lesiones durante el parto. También tiene consecuencias a largo plazo, elevando el riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y enfermedades cardiometabólicas tanto para la madre como para el bebé.