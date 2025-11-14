Salud

Día Mundial de Diabetes: EsSalud alerta que el 54 % de los nuevos casos registrados este año corresponde a mujeres

El Seguro Social de Salud llevó a cabo una campaña para prevenir esta enfermedad crónica.




En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó que se registraron 27 781 casos nuevos de esta enfermedad crónica a nivel nacional de enero a setiembre de este año en sus redes prestacionales y asistenciales. De ese total, el 54 % (15 050) corresponde a mujeres y el 46 % (12 731) a hombres.

En ese contexto, con el lema “Prevenir la diabetes está en tus manos, cuida tu salud y la de tu familia”, EsSalud llevó a cabo en su sede central, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, una campaña para prevenir la diabetes mellitus, dirigida a la población en general y que consistió en atenciones gratuitas y despistajes.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, subrayó la importancia de detectar a tiempo la diabetes. “Estamos trabajando para prevenir enfermedades, entre ellas la diabetes. El objetivo es que el 60 % de la población asegurada se mantenga sana y no tenga necesidad de acudir a los establecimientos asistenciales. Para ello, es importante tener hábitos saludables, como alimentación baja en carbohidratos, realizar ejercicios y someterse a despistajes”, expresó el titular de la seguridad social.

El despistaje

En ambientes especialmente acondicionados, personal asistencial de la seguridad social realizó despistajes (control de la glucosa) a asegurados y no asegurados que acudieron en ayunas. También se llevaron a cabo controles de la presión arterial, peso y talla; atención en las especialidades de medicina general, medicina interna, obstetricia, nefrología, oftalmología, endocrinología y psicología; y evaluaciones nutricionales. Asimismo, se vacunó contra influenza y neumonía, se ofreció consejería sobre el cuidado del pie diabético, se impartieron charlas preventivas y se practicaron pausas activas.

Las atenciones se brindaron con apoyo del Hospital Perú, nosocomio itinerante que otorga prestaciones de salud mediante operativos de apoyo contingencial, para ampliar o complementar los servicios de salud de los centros asistenciales.

Cabe resaltar que desde el 2019 a setiembre del 2025 EsSalud detectó 231 631 casos nuevos de diabetes mellitus en sus establecimientos de todo el país. Las redes prestacionales de Lima y Callao concentraron la mayor cantidad con un 43%, lo cual representa a 100 785 casos.

Se requiere disciplina y constancia

La doctora Denisse Chávez, Gerente de Oferta Flexible de EsSalud, destacó la relevancia de este tipo de campañas. “Buscamos orientar a los asegurados sobre la importancia de la prevención de la diabetes, destacando que su control y tratamiento deben realizarse con disciplina y constancia. De lo contrario, la enfermedad puede generar graves complicaciones, e incluso poner en riesgo la vida si no se cumplen los controles y las indicaciones médicas”, dijo la gerente.

Como parte de la campaña, personal de nutrición de EsSalud presentó alternativas de comida saludable contra la diabetes. Se presentaron alternativas de almuerzos deliciosos y saludables de la costa, sierra y selva para pacientes diagnosticados de diabetes, con ingredientes naturales de cada región natural del país y que configuran una dieta equilibrada y rica en verduras, frutas, granos integrales y proteínas.

Este tipo de campañas preventivas se enmarcan en el fortalecimiento de la atención primaria, uno de los ejes de acción principales de la actual gestión en EsSalud.

 


