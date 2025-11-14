Día Mundial de Diabetes: EsSalud alerta que el 54 % de los nuevos casos registrados este año corresponde a mujeres

En el marco del Día Mundial de la Diabetes, el Seguro Social de Salud (EsSalud) alertó que se registraron 27 781 casos nuevos de esta enfermedad crónica a nivel nacional de enero a setiembre de este año en sus redes prestacionales y asistenciales. De ese total, el 54 % (15 050) corresponde a mujeres y el 46 % (12 731) a hombres.

En ese contexto, con el lema “Prevenir la diabetes está en tus manos, cuida tu salud y la de tu familia”, EsSalud llevó a cabo en su sede central, ubicada en el distrito limeño de Jesús María, una campaña para prevenir la diabetes mellitus, dirigida a la población en general y que consistió en atenciones gratuitas y despistajes.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, subrayó la importancia de detectar a tiempo la diabetes. “Estamos trabajando para prevenir enfermedades, entre ellas la diabetes. El objetivo es que el 60 % de la población asegurada se mantenga sana y no tenga necesidad de acudir a los establecimientos asistenciales. Para ello, es importante tener hábitos saludables, como alimentación baja en carbohidratos, realizar ejercicios y someterse a despistajes”, expresó el titular de la seguridad social.

El despistaje

En ambientes especialmente acondicionados, personal asistencial de la seguridad social realizó despistajes (control de la glucosa) a asegurados y no asegurados que acudieron en ayunas. También se llevaron a cabo controles de la presión arterial, peso y talla; atención en las especialidades de medicina general, medicina interna, obstetricia, nefrología, oftalmología, endocrinología y psicología; y evaluaciones nutricionales. Asimismo, se vacunó contra influenza y neumonía, se ofreció consejería sobre el cuidado del pie diabético, se impartieron charlas preventivas y se practicaron pausas activas.

Las atenciones se brindaron con apoyo del Hospital Perú, nosocomio itinerante que otorga prestaciones de salud mediante operativos de apoyo contingencial, para ampliar o complementar los servicios de salud de los centros asistenciales.

Cabe resaltar que desde el 2019 a setiembre del 2025 EsSalud detectó 231 631 casos nuevos de diabetes mellitus en sus establecimientos de todo el país. Las redes prestacionales de Lima y Callao concentraron la mayor cantidad con un 43%, lo cual representa a 100 785 casos.

Se requiere disciplina y constancia

La doctora Denisse Chávez, Gerente de Oferta Flexible de EsSalud, destacó la relevancia de este tipo de campañas. “Buscamos orientar a los asegurados sobre la importancia de la prevención de la diabetes, destacando que su control y tratamiento deben realizarse con disciplina y constancia. De lo contrario, la enfermedad puede generar graves complicaciones, e incluso poner en riesgo la vida si no se cumplen los controles y las indicaciones médicas”, dijo la gerente.

Como parte de la campaña, personal de nutrición de EsSalud presentó alternativas de comida saludable contra la diabetes. Se presentaron alternativas de almuerzos deliciosos y saludables de la costa, sierra y selva para pacientes diagnosticados de diabetes, con ingredientes naturales de cada región natural del país y que configuran una dieta equilibrada y rica en verduras, frutas, granos integrales y proteínas.

Este tipo de campañas preventivas se enmarcan en el fortalecimiento de la atención primaria, uno de los ejes de acción principales de la actual gestión en EsSalud.