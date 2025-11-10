Minsa alerta: anemia en adultos mayores puede confundirse con signos normales del envejecimiento

Especialistas advierten que síntomas como fatiga o somnolencia suelen pasarse por alto, retrasando el diagnóstico y tratamiento oportuno.

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió que muchos casos de anemia en adultos mayores son confundidos con signos naturales del envejecimiento, lo que retrasa su diagnóstico y tratamiento oportuno.

El doctor Juan Marcos Villón Almendras, jefe del Servicio de Geriatría del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, explicó que síntomas como fatiga, debilidad, somnolencia, palidez o cefalea suelen atribuirse al paso de los años, cuando en realidad pueden ser señales de un cuadro anémico.

“En las formas leves y crónicas, la anemia puede pasar desapercibida y detectarse de manera casual cuando el paciente acude al médico por otro motivo”, precisó el especialista.

Según el doctor Villón, las anemias en adultos mayores pueden presentarse de manera similar a las de otros grupos etarios, pero cobran especial importancia las anemias crónicas asociadas a enfermedades como la diabetes, hipertensión, hipotiroidismo, males autoinmunes o cáncer.

“Las enfermedades respiratorias o cardíacas crónicas suelen acompañarse de anemia; por eso se les denomina anemia crónica por enfermedades crónicas”, detalló.

Entre las causas más frecuentes figuran la mala alimentación, el consumo prolongado de ciertos medicamentos que interfieren en la absorción del hierro, así como úlceras pépticas y neoplasias de colon o estómago. Estas últimas pueden causar hemorragias ocultas detectables solo mediante análisis especializados de heces.

El tratamiento, explicó el especialista, dependerá de la causa subyacente e incluye suplementos de hierro, vitamina B12, ácido fólico o eritropoyetina, y en los casos más graves, transfusiones de sangre.

Finalmente, el geriatra recomendó a las familias llevar a los adultos mayores a chequeos médicos anuales que incluyan exámenes de hemoglobina, así como mantener una alimentación balanceada con carnes rojas, menestras y vegetales verdes para prevenir la anemia y preservar su calidad de vida.