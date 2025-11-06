Niño recupera la sonrisa tras extirpación de un tumor de 14 centímetros y más de 1 kilo de peso

Leonardo, un niño de solo 5 años, ha recuperado la alegría y la sonrisa luego de que un equipo médico del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, del Seguro Social de Salud (EsSalud), le retiró con éxito un tumor que medía 14 centímetros, pesaba 1.2 kilos y ocupaba prácticamente todo su abdomen.

La doctora Carolina Paz Soldán Mesta, del Servicio de Cirugía Pediátrica del hospital Almenara, explicó que el menor ingresó por emergencia presentando un cuadro de dolor abdominal y una gran masa en el abdomen. Luego de una evaluación médica fue sometido a una compleja intervención quirúrgica de menos de cuatro horas y que tuvo como objetivo extirparle un tumor hepático.

“Cuando llegó a nuestra Emergencia, se le realizaron estudios de laboratorio y tomografía abdominal, que mostraron una gran tumoración hepática. El caso fue evaluado en junta médica multidisciplinaria, y decidimos intervenir de inmediato”, señaló la especialista.

Durante la cirugía, un equipo conformado por tres cirujanos pediatras realizó una hepatectomía parcial, es decir, la extirpación de un segmento del hígado afectado por el tumor. “La masa pesaba alrededor de 1.2 kilos y medía 12 por 14 centímetros, prácticamente ocupaba todo el abdomen del pequeño. La operación fue exitosa, sin complicaciones, y el paciente tuvo una evolución favorable hasta recibir el alta médica”, detalló la doctora Paz Soldán.

Señaló que el menor fue diagnosticado de una hiperplasia nodular focal, un tipo de tumor benigno y extremadamente raro en la edad pediátrica, siendo este el segundo caso de ese tipo atendido en el Hospital Almenara. Esta patología está asociada a malformaciones vasculares del hígado y requiere un diagnóstico rápido y preciso para evitar complicaciones mayores.

Padres debe estar atentos

La especialista hizo un llamado a los padres de familia a estar atentos ante cualquier señal de alarma: “Si un niño presenta una masa abdominal y esta crece progresivamente, acompañada de dolor, cansancio, palidez o debilidad, debe acudir de inmediato a Emergencia. Toda tumoración abdominal en un paciente pediátrico es una urgencia médica y no debe esperar semanas ni meses para su evaluación”, enfatizó.

Gracias a la rápida intervención del equipo de cirugía pediátrica y al soporte integral brindado por el hospital, el pequeño retornó a casa sonriente y en buen estado de salud, acompañado de sus padres, quienes expresaron su profunda gratitud al personal médico por devolverle la sonrisa a su hijo.