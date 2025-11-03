INEN realizará campaña gratuita de despistaje de cáncer de próstata este 9 de noviembre

El instituto espera atender a mil hombres en su jornada de prevención gratuita por el mes de lucha contra el cáncer de próstata.

En el marco del mes de la lucha contra el cáncer de próstata, el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) anunció una campaña gratuita de despistaje dirigida a hombres mayores de 50 años o a quienes tengan antecedentes familiares desde los 40. La jornada se realizará el domingo 9 de noviembre, de manera presencial en la sede del INEN, y busca promover la detección temprana de esta enfermedad, la más frecuente entre los varones peruanos.

“El cuidado de la salud masculina es una responsabilidad personal y familiar. En el INEN reafirmamos nuestro compromiso con la prevención y animamos a todos los hombres a participar en esta campaña gratuita”, señaló el doctor Francisco Berrospi Espinoza, jefe institucional del INEN.

Este año, la meta es atender a mil hombres, superando los 700 chequeos realizados en 2024. La campaña incluirá la prueba de Antígeno Prostático Específico (PSA) y un examen físico básico, ambos procedimientos clave para detectar posibles alteraciones.

El doctor Víctor Destéfano Urrutia, director del Departamento de Cirugía Urológica, advirtió que uno de cada siete hombres en el Perú es diagnosticado con cáncer de próstata y que el 45% de los casos llega en etapas avanzadas. “Detectar a tiempo puede marcar la diferencia entre la vida y la enfermedad”, enfatizó.

Durante la campaña de 2024, el 9% de los participantes fue diagnosticado con cáncer de próstata, varios de los cuales fueron tratados con cirugía robótica y hoy se encuentran en recuperación.

El INEN invitó a los interesados a registrarse gratuitamente a través de su plataforma en línea:

👉 https://plataforma.inen.sld.pe/despistaje-prostata/