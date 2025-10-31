¿Sabías que las mujeres responden mejor al ejercicio que los hombres? La ciencia lo explica

Un reciente estudio internacional ha revelado que las mujeres obtienen mayores beneficios del ejercicio físico que los hombres, especialmente en la salud cardiovascular. La investigación, publicada en la revista Nature Cardiovascular Research, señala que ellas requieren menos tiempo de actividad semanal para lograr una reducción significativa del riesgo de enfermedad coronaria, una de las principales causas de muerte en el mundo.

MAYOR EFICIENCIA AL DEPORTE

Según el estudio liderado por el bioinformático Jiajin Chen, de la Xiamen University (China), 250 minutos de ejercicio moderado o intenso por semana bastan para que las mujeres reduzcan en un 30% el riesgo de enfermedad coronaria, mientras que los hombres necesitan más del doble: 530 minutos para alcanzar los mismos resultados.

El equipo analizó datos de más de 85 mil personas del UK Biobank, quienes llevaron sensores de movimiento durante ocho años. Los resultados mostraron que 150 minutos de ejercicio semanal reducen la probabilidad de enfermedad cardíaca en 22% en mujeres y 17% en hombres, confirmando una diferencia sustancial en la respuesta biológica entre ambos sexos.

REPENSAR LAS GUÍAS MÉDICAS DE EJERCICIOS

La cardióloga Emily S. Lau, del Massachusetts General Hospital, destacó que las guías actuales no diferencian entre hombres y mujeres, pese a las evidencias científicas. “Este estudio demuestra que el enfoque único ya no es suficiente. Las mujeres necesitan recomendaciones personalizadas”, comentó.

Por su parte, la especialista Christina Magnussen, del Hospital Universitario de Hamburgo-Eppendorf, señaló que el trabajo “es metodológicamente sólido” y subraya la importancia de considerar el género en la prevención cardiovascular. “Las diferencias en los efectos del ejercicio sobre el corazón son reales y deben guiar las políticas de salud pública”, añadió.

Los autores recordaron que, aunque las mujeres son menos activas físicamente que los hombres, su organismo aprovecha mejor los beneficios del deporte, lo que refuerza la importancia de promover rutinas adaptadas a cada grupo para mejorar la salud del corazón en todo el mundo.