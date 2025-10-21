Campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama en Lima: conoce fechas, lugares y requisitos

La Liga Contra el Cáncer (LCC) y la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) anunciaron una nueva campaña gratuita de despistaje de cáncer de mama y cuello uterino, que se desarrollará del 20 al 24 de octubre en diversas estaciones del Metropolitano. La iniciativa, enmarcada en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, busca promover la detección temprana y el autocuidado entre las mujeres peruanas.

PRUEBAS GRATUITAS

Las usuarias del Metropolitano podrán acceder sin costo a exámenes clínicos de mamas, ganglios y tiroides, además de pruebas de Papanicolaou e IVAA. La atención se realizará en el local 107-109 de la estación Central, en un espacio acondicionado para brindar privacidad y seguridad. Los servicios estarán disponibles para mujeres de 18 a 75 años, y se otorgarán por orden de llegada.

La LCC recordó que la detección temprana es clave para salvar vidas y destacó que este tipo de jornadas permiten acercar los servicios de salud a la población que enfrenta barreras económicas o geográficas. Asimismo, especialistas ofrecerán consejería personalizada sobre hábitos saludables y controles médicos regulares.

PRÓXIMA JORNADA EN NOVIEMBRE

Debido al impacto de la iniciativa, la Liga Contra el Cáncer confirmó una segunda campaña gratuita del 24 al 28 de noviembre, también en estaciones del Metropolitano. El objetivo es ampliar el alcance de los despistajes y fomentar una cultura de prevención continua.

Para participar, se recomienda cumplir con algunos requisitos médicos básicos: haber transcurrido siete días desde el fin del último ciclo menstrual, no usar cremas ni óvulos vaginales en la semana previa y evitar relaciones sexuales 72 horas antes del examen. “Estas campañas salvan vidas al acercar el diagnóstico oportuno a cientos de mujeres”, enfatizó la organización.