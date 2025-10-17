SAMU atendió con éxito a más de 570 pacientes con problemas cardíacos

En el Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar (RCP), que se celebra cada 16 de octubre, el Ministerio de Salud (Minsa), a través del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), logró salvar la vida de 571 pacientes con problemas cardíacos gracias esta técnica, pues los primeros minutos tras un paro cardíaco son cruciales para aumentar la probabilidad de supervivencia.

Javier Alejandro Santisteban Romero, director general de la Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencias (Digtel) del Minsa, agregó que, de esa cantidad de atenciones, 458 fueron resueltos por el médico regulador, 71 lograron ser resueltos con éxito en el punto de atención y 42 fueron trasladados por las ambulancias del SAMU a un establecimiento de salud con mayor capacidad resolutiva para recibir la atención más adecuada.

“Un paro cardiorrespiratorio puede culminar la vida de un ser humano, por lo tanto, todos los ciudadanos del país deberíamos estar capacitados para salvar estas vidas”, indicó el director general de la Digtel.

CAPACITACIONES

En esta línea, entre enero y setiembre, SAMU capacitó a más de 601 personas en RCP, incluyendo personal de salud y ciudadanos como primeros respondientes, para una rápida acción pre hospitalaria.

De esta manera, el Ministerio de Salud destaca la importancia de tomar conciencia sobre este procedimiento, y resalta la labor de capacitación y atención de las emergencias cardiacas del Minsa, a través del número de emergencias 106 del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), que fue declarada como la primera institución cardioprotegida.

RECOMENDACIONES

El SAMU recomendó tres aspectos en el accionar ante un paro cardíaco: identificación de una parada cardíaca, activación de la ayuda a través del número telefónico 106, y el inicio del RCP, haciendo énfasis en que cualquier persona, sin importar edad o profesión, puede salvar una vida si posee estos conocimientos básicos.