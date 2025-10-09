Proeza médica: Essalud reconstruye mandíbula de paciente con hueso de su pierna

A sus 53 años, Mamerto Villanueva Infante llora de emoción y agradece a los médicos del Hospital Guillermo Almenara Irigoyen del Seguro Social de Salud (Essalud) por la cirugía de alta complejidad que logró reconstruir con éxito su mandíbula utilizando un fragmento de hueso de una de sus piernas, y que le ha permitido recuperar la facultad de comer y hablar sin problemas.

“En Trujillo no había la posibilidad de hacer este tipo de operación, y me refirieron a Lima. En el Almenara me atendieron con mucha dedicación. Hoy me siento mucho mejor”, dice el obrero de construcción de carreteras que labora en Pataz, en la región La Libertad.

El Dr. Renzo Romero Ribeiro, cirujano de cabeza, cuello y maxilofacial del hospital Almenara, informó que al paciente se le extirpó un ameloblastoma, que es un tumor benigno pero agresivo que había destruido cerca del 60 % de su mandíbula.

Explicó que, para devolverle la función y forma al rostro, el equipo médico trasplantó parte del peroné de una de sus piernas, junto con tejido blando y vasos sanguíneos, mediante técnicas de microcirugía de alta precisión.

“Estas reconstrucciones son muy complejas porque requieren unir los vasos sanguíneos del injerto con los del cuello. Gracias a ello, el hueso trasplantado recibe irrigación y puede sobrevivir en su nueva ubicación”, comentó el doctor.

Tecnología 3D

El especialista dijo que la intervención quirúrgica duró ocho horas y que en ella se usó tecnología 3D y planificación virtual, lo que permitió definir con exactitud qué parte de la mandíbula se debía intervenir y cómo moldear el injerto. “Esto no solo redujo el tiempo en sala de operaciones, sino que también mejoró los resultados estéticos y funcionales para el paciente”, agregó.

El doctor Romero resaltó que el hospital Almenara realiza cirugías de este tipo al menos una vez al mes, gracias al trabajo coordinado de dos equipos quirúrgicos que actúan de manera simultánea: uno para retirar el tumor y otro para obtener e implantar el injerto.

Con esta intervención, el hospital Almenara reafirma su rol como centro de referencia nacional en cirugías oncológicas complejas con reconstrucción microquirúrgica, brindando esperanza y calidad de vida a los asegurados de Essalud.