Día de la Medicina Peruana: EsSalud destaca vocación de servicio de sus médicos en favor de los asegurados

Al celebrase este 5 de octubre el Día de la Medicina Peruana, el Seguro Social de Salud (EsSalud), reconoce y valora la incansable labor de los miles de médicos que forman parte de la institución y que, día a día, salvan vidas, alivian el sufrimiento y brindan atención con calidad y calidez a los más de 12 millones de asegurados en todo el país.

El presidente ejecutivo de EsSalud, Dr. Segundo Acho Mego, expresa su profundo reconocimiento a todos los médicos que forman parte del Seguro Social, destacando su compromiso, vocación de servicio y entrega frente a los desafíos que enfrenta el sistema de salud.

“Hoy rendimos homenaje a nuestros galenos porque su labor es más que un acto médico, es un encuentro humano con cada asegurado que llega buscando cuidado y confianza. Ellos son la voz de la ciencia y, al mismo tiempo, la mano solidaria que acompaña a millones de peruanos y sus familias”, señala el titular de EsSalud.

Asimismo, el presidente ejecutivo reafirma el compromiso de su gestión de fortalecer el primer nivel de atención. “Nuestro principal objetivo es brindar una atención oportuna, digna y de calidad a nuestros asegurados. Para ello estamos gestionando la incorporación progresiva de nuevos profesionales de la salud en diferentes regiones del país, como parte de una estrategia integral para mejorar el acceso a la atención médica”, sostiene.

Explica, además, que la convocatoria de nuevos profesionales tiene como fin de reducir las brechas de personal asistencial, y “es un compromiso que asumimos con responsabilidad”.

En el marco del Día de la Medicina Peruana, EsSalud renueva su compromiso de seguir trabajando en favor de la salud de todos los peruanos, reconociendo en sus médicos la fortaleza y el espíritu solidario de su noble profesión.