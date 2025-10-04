Inventan un chicle que cambia de sabor si tienes gripe

Un equipo de científicos alemanes ha inventado una alternativa que consiste en detectar la gripe en sus primeras horas y consiste en algo tan simple como masticar chicle, como un test de gripe en casa que no requiriese el típico hisopo.

Este invento es muy positivo, en primer lugar, porque es fácil y nada molesto para detectar la enfermedad y la ventaja es que los resultados aparecen con poca carga viral, por lo que podrían obtenerse antes de que empiecen los síntomas.

Solo basta un chicle

Solo se necesita el chicle y de momento, los resultados han sido muy buenos en pruebas de laboratorio, pero habrá que probar este test de la gripe en ensayos clínicos. Libera sabor a tomillo cuando se encuentra con el virus causante de la enfermedad.

Como se sabe, la gripe ya es contagiosa antes de que aparezcan los primeros síntomas, por lo que esto sería muy útil.

Cabe señalar que, las primeras pruebas de este test de gripe se han llevado a cabo en muestras de saliva procedente de personas con gripe o sin ella. El sensor liberó correctamente el timol siempre que hubo presencia de gripe, aproximadamente en unos 30 minutos.