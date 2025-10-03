¿Tienes un antiguo pato de hule en casa? ¡No lo botes! podría ser la clave para tomar mejores decisiones

Un pato de hule, ese accesorio que muchos relacionan con la infancia o con la bañera, podría ser más útil de lo que imaginas. Según expertos en psicología y programación, este objeto es clave en una técnica conocida como el “truco del pato de goma”, que consiste en explicarle en voz alta un problema o proceso paso a paso para encontrar la solución.

MÉTODO CON RESPALDO EN LA CIENCIA

El origen de esta práctica se remonta a 1999, cuando los desarrolladores Andy Hunt y David Thomas recomendaron a los programadores contarle su código a un pato de hule para detectar errores. La lógica es sencilla: verbalizar lo que hacemos permite al cerebro enfocarse mejor, revisar posibles fallos y descubrir nuevas formas de resolver un problema.

Estudios como los de la Universidad de Wisconsin han demostrado que hablar en voz alta mejora la atención y la percepción. Por ejemplo, etiquetar un objeto mientras lo buscas hace más fácil hallarlo, lo que refuerza la eficacia de este método incluso en tareas cotidianas.

¿POR QUÉ UN PATO DE HULE Y NO OTRA COSA?

Aunque cualquier objeto podría cumplir la misma función, los patos de hule se consideran el receptor perfecto: no juzgan, no interrumpen y mantienen una neutralidad que permite al cerebro procesar la información sin distracciones. Además, su presencia divertida y simbólica facilita que la práctica se convierta en un hábito positivo.

Así, lo que parecía un juguete olvidado puede transformarse en un aliado inesperado para mejorar la toma de decisiones. Y si tienes uno guardado en casa, tal vez sea momento de darle un nuevo propósito.