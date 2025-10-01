Cómo vencer el sedentarismo: médicos advierten que solo el 26 % de peruanos hace ejercicio

Apenas el 26% de peruanos realiza actividad física moderada o intensa, según cifras del Ministerio de Salud (Minsa). Esta situación preocupa a médicos y autoridades de salud, pues contrasta con la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que establece un mínimo de 150 minutos de ejercicio semanal para mantener un buen estado de salud.

EL SEDENTARISMO Y SUS RIESGOS

Expertos en medicina advierten que la inactividad física es el cuarto factor de riesgo de mortalidad a nivel mundial. El Dr. Tomás Nakazato, jefe de la cátedra de Medicina Física y Rehabilitación de la Universidad de Piura (UDEP), señaló que el sedentarismo está directamente asociado con el incremento de enfermedades como hipertensión, diabetes tipo II, obesidad, trastornos musculoesqueléticos, depresión y ansiedad.

El especialista destacó que la reciente acreditación internacional de la Facultad de Medicina de la UDEP, otorgada por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM), permitirá reforzar las campañas de concientización en torno a la importancia del movimiento físico en la vida diaria.

CUATRO PASOS PARA MOVERSE MÁS

Los médicos recomiendan que la actividad física no sea vista como una obligación pesada, sino como parte natural de la rutina diaria. Para ello, el Dr. Nakazato propone cuatro pasos sencillos:

1. Dar más movimiento a la rutina: caminar, usar bicicleta, subir escaleras o hacer pausas activas cada dos horas.

2. Fijar metas simples: iniciar con 30 minutos de actividad moderada cinco veces por semana o 50 minutos de ejercicio intenso tres veces por semana.

3. Explorar opciones accesibles: bailar, hacer aeróbicos en casa, jugar con los hijos o montar bicicleta.

4. Aprovechar espacios comunitarios: participar en ferias de salud, caminatas o clases al aire libre durante la Semana del Bienestar.

El llamado de los especialistas es claro: moverse es vital para vivir mejor. Instituciones educativas y de salud refuerzan campañas para combatir el sedentarismo y fomentar un estilo de vida activo entre los peruanos.