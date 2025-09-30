Atención a los amantes del turrón de doña Pepa: esta es la cantidad recomendada de comer

Octubre no solo trae procesiones del Señor de los Milagros, también llega con ese irresistible aroma a anís y miel que nos recuerda que el turrón es el rey del mes. Pero ojo: aunque sea una delicia de temporada, este postre puede ser una bomba de calorías si lo devoramos sin control. Según EsSalud, un kilo de turrón equivale a nada menos que 40 panes con mantequilla. ¡Imagínate comer todo eso de una sentada!

Los expertos en nutrición ponen las cosas claras: un kilo de turrón supera las 4 mil calorías, cuando una persona solo necesita unas 2 mil en un día. Eso quiere decir que si te comes medio kilo, ya cumpliste tu cuota diaria de energía, pero a punta de azúcar y grasa. La nutricionista Vanessa Cardoso, de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, sugiere una dosis mucho más razonable: apenas 50 gramos, lo que sería como un paquetito de galletas.

Ahora bien, no todo es mala noticia. El turrón no está prohibido, solo hay que saber en qué momento disfrutarlo. ¿El mejor plan? Comerlo como lonche o refrigerio, acompañado de un cafecito o té sin azúcar, nunca junto al almuerzo ni la cena, y menos aún con una gaseosa al costado. Además, si ese día piensas comer pollo a la brasa o pastas, mejor guarda el postre para otra ocasión, porque tu cuerpo no sabrá qué hacer con tanto exceso calórico.

La recomendación final: compartan en familia y no se lo acaben todo en un día. Un kilo de turrón puede alcanzar perfectamente para cinco personas durante una semana si se consume de a poquitos. Así podrás disfrutar de la tradición sin sentir culpa ni poner en riesgo tu salud. Porque, seamos sinceros, ¿qué sería de octubre sin un buen pedazo de turrón?