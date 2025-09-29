¿Usas audífonos todos los días? Estos errores podrían dejarte sordo, según un especialista

Un médico advierte que el uso incorrecto de audífonos puede causar daños irreversibles en el oído. Conoce la regla del 60-60-15 y otras recomendaciones para cuidar tu audición.

Escuchar música o podcasts con audífonos forma parte de la rutina diaria de millones de personas, pero hacerlo sin precauciones puede tener consecuencias graves para la salud auditiva. Así lo advirtió el doctor Polo Guerrero, médico e influencer especializado en salud, quien explicó en redes sociales que el uso prolongado o inadecuado de estos dispositivos puede provocar desde pérdida auditiva inducida por ruido hasta fatiga auditiva o incluso daño a la cóclea.

QUÉ ES LA REGLA 60-60-15

Para evitarlo, el especialista recomienda seguir la regla del 60-60-15: no usar los audífonos a más del 60 % del volumen máximo, no utilizarlos por más de 60 minutos continuos y descansar 15 minutos antes de volver a colocártelos. Saltarse estas pautas puede acelerar el desgaste de las células ciliadas del oído interno, esenciales para la audición.

Además, Guerrero aconseja optar por audífonos de diadema cuando se requiera un uso prolongado, ya que los modelos internos generan mayor presión sonora sobre el tímpano. También recomienda limpiarlos con frecuencia: a diario si se usan en el gimnasio o en transporte público, y al menos dos o tres veces por semana si son de uso doméstico. Unos audífonos sucios pueden provocar otitis externa y otras infecciones.

Como medida adicional, es preferible activar la cancelación de ruido antes que subir el volumen, y usar protección auditiva en ambientes laborales con altos niveles de sonido.