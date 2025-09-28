Lima Metropolitana: Digemid dispuso el cierre definitivo de 475 droguerías que incumplían las normas sanitarias

La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (Digemid) del Ministerio de Salud (Minsa) dispuso el cierre definitivo de 475 droguerías de Lima Metropolitana, los cuales tenían más de un año con cierre temporal por no cumplir con las normas sanitarias relacionadas a las Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA).

“A dichas droguerías se les brindó un período de 45 días calendario para subsanar las observaciones sanitarias que motivaron el cierre temporal, sin embargo, no solicitaron el levantamiento de dicha medida”, detalló Erica Rodríguez, jefa del Equipo de Almacenes y Droguerías de la Digemid.

Los cierres temporales por medida de seguridad fueron impuestos por la autoridad sanitaria por observaciones críticas, como no contar con almacén autorizado, ni con la trazabilidad de la cadena de suministro de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos o productos sanitarios, así como carecer de infraestructura que garantice el adecuado almacenamiento para la conservación de los productos, entre otros, situación que podría poner en riesgo la salud de la población que consume sus productos farmacéuticos.

Rodríguez precisó que todos estos establecimientos farmacéuticos cerrados están ubicados en diversos distritos de Lima Metropolitana y se espera que en las siguientes semanas las autoridades sanitarias de las regiones procedan a tomar medidas similares con los establecimientos farmacéuticos: boticas, farmacias y droguerías ubicados en sus respectivas jurisdicciones, considerando que algunos tienen varios años sin subsanar observaciones críticas.

El cierre definitivo de estos locales está basado en el principio de proteger la seguridad y vida de las personas, pues no cumplen con la normativa que permite garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios que almacenan y comercializan.