Hospital Almenara de Essalud fortalece la atención y garantiza normalidad tras el levantamiento de la huelga

Los asegurados son la prioridad. Tras el levantamiento de la huelga, el Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen, de Essalud, atiende con normalidad en sus diferentes servicios. En el servicio de Emergencia, desde el 23 al 25 de setiembre, brindó 2814 atenciones, realizó 54 intervenciones quirúrgicas y concretó 182 atenciones de menor complejidad.

Además, registró 7457 atenciones en consulta externa en 59 especialidades y 155 cirugías programadas. Estas cifras son una evidencia de que los servicios se han restablecido por completo y que la atención de los pacientes continúa desarrollándose de manera sostenida, priorizando su seguridad y bienestar.

“Estos resultados reflejan el compromiso de todo el personal por fortalecer los servicios asistenciales, optimizar los tiempos de respuesta y garantizar a los usuarios un servicio seguro y de calidad”, señaló el Dr. Ricardo Farfán Cueto, gerente de Ayuda al Diagnóstico y Tratamiento del hospital Almenara.

Asimismo, informó que se están desarrollando acciones para reforzar la capacidad de respuesta a nivel del servicio de Emergencia y otras áreas críticas del hospital. En ese marco -explicó-, próximamente se pondrán en funcionamiento 60 camas adicionales para hospitalización derivada de Emergencia, las cuales permitirán descongestionar áreas y mejorar el flujo de pacientes.

De igual modo, se continúan realizando las gestiones para la puesta en operatividad y el mantenimiento de los diversos equipos médicos esenciales, como el tomógrafo y los equipos de rayos X, a fin de asegurar diagnósticos oportunos y fortalecer la atención integral de los miles de asegurados referidos de Lima y del interior del país.

Medidas preventivas y correctivas

El Dr. Farfán destacó el rol de los órganos de control en la mejora continua de los servicios que brinda el hospital Almenara. “Si bien aún no hemos recibido un documento formal con las observaciones finales de la visita de la Contraloría General de la República, se han adoptado medidas preventivas y correctivas de manera anticipada para garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, según las observaciones obtenidas del acta preliminar”, señaló.

Respecto a los tiempos de atención en el servicio de Emergencia, es importante precisar que estos se encuentran alineados con los estándares establecidos para la atención médica. Cada paciente debe pasar por una serie de exámenes y evaluaciones, solicitados oportunamente por los especialistas, con el objetivo de contar con un diagnóstico preciso y poder iniciar tratamientos adecuados, oportunos y eficaces que garanticen el restablecimiento de su salud, explicó el gerente.

Finalmente, el presidente ejecutivo de Essalud, Dr. Segundo Acho Mego, reafirmó el compromiso de su gestión con la salud y el bienestar de la población asegurada, garantizando la continuidad de un servicio digno, seguro y de calidad, incluso frente a escenarios de alta demanda.