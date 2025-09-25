¿Mañana o noche? La ciencia aclara cuál es el mejor momento para ducharse

El debate sobre si es mejor ducharse al empezar el día o justo antes de ir a dormir no tiene una única respuesta. Quienes optan por la ducha matutina suelen destacar la sensación de frescura y energía para afrontar la jornada, mientras que los partidarios de la ducha nocturna defienden que ayuda a relajarse y elimina el polvo, sudor y contaminantes acumulados en la piel durante el día.

Higiene y descanso: dos enfoques distintos

Desde la microbiología, se advierte que ducharse de noche puede reducir la cantidad de bacterias y suciedad que terminan en las sábanas. Sin embargo, los expertos recuerdan que el sudor nocturno y las células muertas de la piel siguen siendo alimento para los ácaros del polvo, por lo que el verdadero factor clave para la higiene es el lavado frecuente de la ropa de cama.

En el terreno del sueño, los estudios apuntan a que tomar una ducha o baño caliente una o dos horas antes de acostarse puede facilitar el descanso. Elevar y luego reducir la temperatura corporal funciona como una señal que prepara al organismo para dormir más rápido y profundamente.

Aun así, los especialistas coinciden en que la elección entre mañana o noche es más una cuestión de preferencia personal que de salud. Mientras algunos se sienten más cómodos comenzando el día limpios, otros valoran dormir relajados tras una ducha nocturna. En conclusión, lo más importante no es la hora de la ducha, sino mantener hábitos básicos de higiene y lavar las sábanas con regularidad.